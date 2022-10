Experiment gaat mis, gewonden bij ontploffing op wetenschapsfestival Spanje

Bij een explosie op een wetenschapsfestival in de Noord-Spaanse stad Girona zijn achttien mensen gewond geraakt, onder wie tien kinderen tussen de 3 en 13 jaar. Vijf slachtoffers liggen zwaargewond in het ziekenhuis.Het ongeluk gebeurde gisteravond tijdens een demonstratie van een experiment met stikstof. Een vat met vloeibare stikstof ontplofte terwijl een publiek van tweehonderd tot driehonderd personen toekeek, melden lokale media.De meeste slachtoffers werden geraakt door rondvliegende stukken metaal van het vat. Ze liepen geen brandwonden op.Een meisje van 5 liep de zwaarste verwondingen op. Zij wordt behandeld in het ziekenhuis, net als twee andere kinderen van 10 en 12, en een 47-jarige en 31-jarige man. De andere dertien slachtoffers zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.Het ongeluk deed zich voor in het Huis van Cultuur van de Catalaanse stad. De Universiteit van Girona organiseerde het festival. Een woordvoerder van de universiteit zegt dat het experiment eerder zonder problemen is uitgevoerd. Hij begrijpt niet waarom het nu kon misgaan.