Google Streetview legt vrouw na negen jaar op exact dezelfde plek vast

Een Britse vrouw heeft het voor elkaar gekregen om na negen jaar opnieuw door Google Streetview vastgelegd te worden. En stond op het moment van vastleggen ook nog eens op exact dezelfde plek als bijna een decennium eerder.De inmiddels 41-jarige Leanne uit het Britse plaatsje Carlisle was enorm verbaasd toen ze zichzelf recent weer tegenkwam op Google Maps. Ze staat op exact dezelfde plek en op haar kleding na is de foto bijna identiek aan het beeld dat negen jaar eerder werd geschoten.Leanne postte de foto's op Facebook, schrijft Metro UK. Daar werd ze al snel vergeleken met een tijdreiziger, aangezien ze exact op dezelfde plek staat. "De auto heb ik wel gezien, dus nadat de beelden werden gepubliceerd heb ik even gekeken." Ze blijkt opnieuw gekiekt.De foto's zijn overigens niet op hetzelfde moment gemaakt. De eerste foto werd gemaakt terwijl ze om acht uur 's ochtends naar haar werk liep, de tweede tijdens haar lunchwandeling.