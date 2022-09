Man zit door administratieve fout 49 dagen te lang vast in gevangenis Arnhem

Een gedetineerde van de penitentiaire inrichting in Arnhem heeft 49 dagen te lang vastgezeten. De oorzaak was een administratieve fout, staat in een maandelijks rapport van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).



Eigenlijk moest de gedetineerde op 7 juli worden vrijgelaten, maar dat gebeurde niet. Volgens het rapport van de DJI werd de fout op 25 augustus bij een controle ontdekt. De gegevens van het vonnis van de gevangene waren niet juist in de administratie verwerkt, meldt Omroep Gelderland.



Nadat het personeel de fout had geconstateerd, werd de gedetineerde met excuses alsnog ontslagen uit de gevangenis. De man mag om een financiële vergoeding vragen voor de periode dat hij onterecht vastzat. In principe geldt daarvoor een bedrag van 80 euro per dag (€3920,-).

Ik denk dat er niet weinig mensen geen bezwaar zouden hebben om met gratis kost en inwoning dat bedrag te mogen ontvangen.

