Limburgse scholieren bellen 112 en raken onwel vanwege deodorant in kantine

Op het Vista College in Heerlen is vanmorgen grote onrust veroorzaakt door een groep jongens die een aantal bussen deodorant leeg spoten in de kantine. Op een zeker moment moest een deel van het gebouw zelfs worden afgezet door de brandweer.



Vanochtend sloegen de eerste leerlingen van het Vista College alarm na het ruiken van een vreemde geur. Al snel kregen leerlingen ook last van geïrriteerde ogen en ademhalingsproblemen. Er onstond zo'n grote paniek dat mensen onwel raakten en 112 werd gebeld. Uiteindelijk moest de brandweer ingrijpen om te zorgen dat delen van het gebouw, waar grote hoeveelheden deodorant in de lucht hingen, werden afgezet.



De brandweer meldt dat men niet meteen wist dat het om deodorant ging. "Er was wat onrust ontstaan, want er was niet direct duidelijk wat de aanleiding was", laat een woordvoerder weten. De lessen werden na drie kwartier weer hervat, toen duidelijk werd wat de aanleiding van de chaos was.

Reacties

30-09-2022 10:19:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.562

OTindex: 82.802

En wie was de grappenmaker

30-09-2022 11:07:50 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.473

OTindex: 7.645





Tegenwoordig ruik ik slecht, maar vroeger had ik een extreem scherpe neus en was ik overgevoelig voor veel kunstmatige geurtjes. Het OV was 's morgens een hel, omdat veel mensen dan net enthousiast hebben staan rondzwaaien met hun deo, aftershave en wat al niet meer.

Ik ben zelfs een keertje daadwerkelijk uit de bus gestapt toen een hevig geparfumeerde dame voor me kwam zitten. (Gelukkig was dat in de spits op de frequentst rijdende lijn van Utrecht, waardoor de volgende bus al drie minuten later kwam. Hoef je nu ook niet meer om te komen.)



Bij parfum en aanverwante geurtjes heb ik geleerd: zodra je het zelf kunt ruiken, heb je te veel opgedaan. Ik kan me de onrust voorstellen.Tegenwoordig ruik ik slecht, maar vroeger had ik een extreem scherpe neus en was ik overgevoelig voor veel kunstmatige geurtjes. Het OV was 's morgens een hel, omdat veel mensen dan net enthousiast hebben staan rondzwaaien met hun deo, aftershave en wat al niet meer.Ik ben zelfs een keertje daadwerkelijk uit de bus gestapt toen een hevig geparfumeerde dame voor me kwam zitten. (Gelukkig was dat in de spits op de frequentst rijdende lijn van Utrecht, waardoor de volgende bus al drie minuten later kwam. Hoef je nu ook niet meer om te komen.)Bij parfum en aanverwante geurtjes heb ik geleerd: zodra je het zelf kunt ruiken, heb je te veel opgedaan.

30-09-2022 13:58:01 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.911

OTindex: 4.487



En er is een grote misvatting bij deodorant.

Men denkt dat je die moet kunnen ruiken.

Ik hecht meer aan goed wassen op regelmatige basis en het eventuele gebruik van een reukloze deodorant.

@venzje : Het probleem is dat gebruikers streeks meer gaan gebruiken omdat ze zelf aan de geur gaan wennen.En er is een grote misvatting bij deodorant.Men denkt dat je die moet kunnen ruiken.Ik hecht meer aan goed wassen op regelmatige basis en het eventuele gebruik van een reukloze deodorant.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: