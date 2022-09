Amsterdammers frauderen massaal met parkeerkaart voor gehandicapten

Volgens de politie van Amsterdam loopt het misbruik van de parkeerkaart voor gehandicapten "de spuigaten uit". Glenn Immanuel van de Amsterdamse politie worden er "schrikbarende cijfers" waargenomen bij het controleren van de parkeerkaarten.



Bij een controle vorige week was het weer raak. "Acht kaarten volledig gecontroleerd, zes ingenomen wegens misbruik. 75 procent dus. En bij eerdere acties lag het percentage zelfs hoger", aldus Immanuel. "Gemeentes lopen tonnen aan parkeerbelasting mis en daadwerkelijk gehandicapten kunnen vaak geen plek meer vinden."



Inwoners van de stad doen veel moeite om de hoge parkeerkosten te vermijden. "We zijn al gevallen tegengekomen waarbij de kaart van een overledene drie jaar na het overlijden nog steeds in gebruik was. De boete woog dus absoluut niet op tegen het genoten voordeel."



Reacties

30-09-2022 08:13:55 allone

Door Amsterdam fietsen daarentegen is geweldig. Veel fietspaden en hele straten zijn alleen of bijna alleen voor fietsers.

Eigenlijk jammer dat gezonde mensen niet gaan fietsen en misbruik maken van de gehandicaptenkaart. Maar is 6 echt zo veel? Hoeveel gehandicaptenkaarten zijn er überhaupt?



30-09-2022 09:08:53 Mamsie

Is het gek, dat de mensen die uitmelkerij met parkeergeld proberen te ontlopen?

De parkeertarieven in Amsterdam schijnen gigantisch te zijn.

Wie besteelt nou wie?

30-09-2022 09:53:27 DrZiggy

"Acht kaarten volledig gecontroleerd, zes ingenomen wegens misbruik. 75 procent dus. En bij eerdere acties lag het percentage zelfs hoger"



Als het misbruikpercentage zo hoog ligt en de boete voor een illegale kaart veel hoger is dan voor normaal foutparkeren, snap ik niet dat ze niet een persoon hebben die zich hier mee bezig houdt.



Ik zie dat zo'n boete €370,- is, dus als je een BOA op pad stuurt om dat te controleren, hoeft hij/zij er maar 1 per 2 werkdagen te vinden om winst te maken.



30-09-2022 11:53:44 De Paus

Maar dan zijn er twee kaarten volledig gecontroleerd waar helemaal niets mis mee was. Dat betekent dat twee (ernstig) gehandicapte mensen gedurende langere tijd aan een controle zijn onderworpen.

30-09-2022 12:58:20 DrZiggy

Ik ga er niet vanuit dat ze op straat hebben moeten bewijzen dat ze echt gehandicapt zijn. @De Paus : Op zo'n kaart staan gewoon de gegevens van de kaarthouder en die kunnen ze controleren of die ook geregistreerd staan als zijnde gehandicapt (en levend).Ik ga er niet vanuit dat ze op straat hebben moeten bewijzen dat ze echt gehandicapt zijn.

30-09-2022 13:00:54 Emmo

@De Paus : Vroeger op de lagere en middelbare school was het regel dat als er één een rotstrek had uitgehaald, de hele klas bestraft werd. Sociale controle deed de rest.

30-09-2022 14:03:00 Grouse

@Mamsie :

Is het gek, dat de mensen die uitmelkerij met parkeergeld proberen te ontlopen?

De parkeertarieven in Amsterdam schijnen gigantisch te zijn.

Ja, dat is gek. En niet zo'n beetje ook.

De parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor gehandicapten worden nu door mensen ingenomen die gewoon goed kunnen lopen.

