Komt een Belg bij de politie met een mitrailleur op zijn motorkap

Een mitrailleur op de motorkap van je auto plaatsen is geen goed idee, heeft een Belgische automobilist ervaren. Hij werd staande gehouden bij een verkeerscontrole in Frankrijk. De Franse politie laat weten dat het te allen tijde verboden is om een wapen, zelfs wanneer het is nagemaakt, te installeren op je auto.De politie van het Franse departement Noord, langs de grens met België, pakt met de foto uit op Facebook. De Belg werd zondag van de weg gehaald. ,,Hij vindt onze wegen wellicht gevaarlijk”, is de met een lach omrande reactie van de politie in de Facebook-post. ,,Gelukkig voor hem zijn er agenten om het veilig te houden.”Of de bestuurder een boete kreeg, is niet duidelijk. De ‘vangst’ leidt in elk geval tot hilariteit in de duizenden reacties op de Facebook-post. ,,Dat dient om zij die 110 rijden op de linker rijstrook weg te krijgen... Ratatataataaaaaaa”, schrijft iemand in een reactie. ,,Goeiendag meneer, Oekraïne is de andere kant op”, zegt iemand anders. ,,Humor, humor, daarom hou ik zo van de Belgen”, klinkt het ook. ,,Als de bestuurder voor de rest in orde was, hoop ik dat de politie er niet te moeilijk over doet.”