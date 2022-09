Dagelijks werd haar graf bevuild: Michael filmt hoe ex van moeder op haar graf pist

Elke dag uitwerpselen en pis op en rond het graf van je moeder. Amerikaan Michael Murphy (43) wist niet wat hij aantrof. En dat dag, na dag, na dag. Het graf van zijn in 2017 aan kanker overleden moeder Linda Torello, in Orangetown New York, werd bijna religieus bevuild. Michael en de rest van de familie waren behoorlijk pissig en openden de jacht op de grafbesmeurder.



Met geheime verborgen camera's hoopte de familie Torello erachter te komen wie zo consequent zijn of haar behoefte deed op het graf van moeder Linda. Van de begraafplaats kregen Michael en zijn zus toestemming om camera's op te hangen en de man op te sporen. Op de beelden zagen ze hoe een man op leeftijd routineus elke morgen een grote boodschap achterliet op het graf. En dat deed hij niet alleen.



''Een man laat bijna elke morgen als een 'normale routine' zakjes poep en pis achter op mijn moeders graf. Hij wordt daarbij zelfs geholpen door zijn vrouw'', schrijft een geschockeerde Michael op facebook. ''We hebben weken en maanden aan bewijs.''



Na wat speurwerk ontdekte de familie dat de man een bekende van de moeder was. Het betrof namelijk haar ex-echtgenoot van bijna 50 jaar geleden. Hij koesterde schijnbaar zo'n wrok jegens de vrouw dat hij 48 jaar na de scheiding en 5 jaar na haar overlijden toegewijd haar graf bevuilde.



''Hoe hij mijn moeders graf heeft gevonden weten we niet, maar dit verwijst naar een probleem van bijna 50 jaar geleden. Niemand in mijn familie heeft contact met hem gehad sinds 1976'', aldus Michael. ''Dit breekt mijn hart''

Reacties

26-09-2022 20:28:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.550

OTindex: 82.780

Die man moet nodig

naar n psychiater.

Als je na 50 jaar nog zoveel wrok hebt.

Wat een tijd- en energieverspilling

En de moeder merkt er niet eens wat van.

26-09-2022 22:49:15 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.795

OTindex: 3.181

Dan heb je wel een leven gehad als het je na zoveel jaren nog dwars zit.

