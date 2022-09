Ouderen in de kou: verzorgingshuis België kan energie niet meer betalen

Een noodkreet in België van een verzorgingshuis. Residentie Malvina in het plaatsje Limelette (Waals-Brabant) kan de energierekening niet meer betalen. De 66 bewoners dreigen in de kou te komen zitten. ''Een wollen trui en sokken dragen is geen oplossing'', laat het rusthuis weten.Het is het eind van de maand en dan krijgt manager Alexandre Dobbelaere altijd pijn in zijn buik. De energierekening valt op de mat, vertelt hij aan de Franstalige nieuwszender RTL TVI. ''Eind juni was ons budget voor energie al op. Vorig jaar was het rusthuis in totaal zo'n 25.000 euro aan gas en elektriciteit kwijt. Dit jaar was de rekening eind juni al 29.000 euro.''Net als in Nederland gaan ook in België de energieprijzen door het dak. In Residentie Malvina wonen 66 ouderen. Ze lijden aan dementie, alzheimer of zijn invalide. Het rusthuis is een familiebedrijf. De familie Dobbelaere weigert de hoge kosten voor energie door te berekenen aan de bewoners.''Bezuinigen op energie is haast onmogelijk'', laat Dobbelaere weten. ''Het is belangrijk dat overal in het rusthuis de juiste temperatuur van 22 graden is. Oudere mensen krijgen het over het algemeen eerder koud. We gaan ze niet dwingen om wollen truien en sokken te dragen.''Waar wél kosten kunnen worden bespaard, is in de keuken. Daar wordt elke dag voor alle bewoners een warme maaltijd gekookt. ''Het enige wat we kunnen doen, is slimmer omgaan met onze voorraad eten en drinken'', zegt de manager. Door de hoge inflatie zijn de prijzen van voedsel in België met zo'n 20 tot 30 procent gestegen. ''We moeten dus slimmer koken, maar veel speling is er niet meer.''Het schrijnende geval in rusthuis Malvina is niet onopgemerkt gebleven. De Bond van Verzorgingshuizen in België (Femarbel) heeft een brandbrief aan premier Alexander de Croo geschreven. De bond roept de overheid op met noodsteun te komen voor instanties waar kwetsbare ouderen wonen, zodat ze niet in de kou komen te zitten.Manager Alexander Dobbelaere piekert zich intussen suf. ''De donkere en koude maanden november, december en januari moeten nog komen.'' Van die maanden weet hij de prijzen voor elektriciteit al. ''Dat worden rekeningen die drie keer zoveel zijn als nu: 15.000 euro per maand'', vertelt hij sober. Wat de prijzen voor gas zijn, weet Dobbelaere nog niet. Hij hoopt op coulance van de energieleverancier. Anders kon hij het familiebedrijf na 23 jaar weleens moeten sluiten.