Kustwacht redt twee Algerijnen op gestolen waterscooter op Noordzee

De Kustwacht heeft twee Algerijnen op de Noordzee gered die met een gestolen waterscooter naar Engeland probeerden te komen. De mannen van 18 en 20 jaar waren gespot door een schip. Dat heeft daarop de Kustwacht ingeschakeld.Een kustwachtvliegtuig was als eerste ter plaatse en hield de mannen op de jetski in de gaten. Daarna zijn ze met een helikopter uit het water gehesen en naar Rotterdam gebracht.Beide mannen waren onderkoeld. In Rotterdam stond een ambulance voor ze klaar, net als de Zeehavenpolitie. Ook de waterscooter is uit het water gehaald en overgedragen aan de politie.De Vlaamse publieke omroep VRT meldt dat de jetski werd gestolen in Bredene, in West-Vlaanderen. De waterscooter werd gestolen uit een afgesloten garage en was eigendom van de reddingsdienst in Bredene. De politie in die plaats kijkt "op een later tijdstip hoe we de jetski opnieuw tot in Bredene krijgen".