Brandweer rukt uit voor jongeman die bekneld raakt in voorwiel van zijn fiets

De hulpdiensten zijn vrijdagochtend rond 09.00 uur gealarmeerd voor een ongeval met letsel op de kruising Auroraweg met de Europaweg in Doetinchem. Ter plaatste bleek een jongeman tijdens het fietsen bekneld te zijn geraakt tussen de spaken van zijn voorwiel.



De brandweer kwam met spoed ter plaatste om de fietser uit zijn benarde positie te bevrijden. Daarbij is het voorwiel van de fiets niet onbeschadigd gebleven. Hulpdiensten hebben het wiel en een aantal spaken moeten doorknippen.



De jongeman in kwestie kwam er beter vanaf: ambulancepersoneel heeft de fietser gecontroleerd op letsel, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis en kon door familie worden opgehaald.



Hoe de jongeman zich in de onfortuinlijke positie wist te manoeuvreren is niet duidelijk.

Reacties

25-09-2022 08:37:39 allone

Hijzelf zat in t wiel, of zijn kleren?

