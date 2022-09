Ontdekking bevestigt: leven op aarde komt vermoedelijk uit de ruimte

Een druppel water op zo'n 300 miljoen kilometer afstand van onze planeet is mogelijk het bewijs voor de theorie hoe leven op aarde is ontstaan. Japanse wetenschappers ontdekten de druppel water op een planetoïde en gaan het minuscule beetje water onderzoeken.



Al jaren vermoeden wetenschappers dat het water op aarde uit de ruimte komt. Een theorie is dat er water is achtergebleven nadat een planetoïde met water op onze planeet botste. In dat water zou het organische materiaal kunnen zijn ontstaan, meldt The Guardian.



Voor het eerst is er nu ook daadwerkelijk water aangetroffen op een planetoïde vlakbij de aarde. Samen met meer dan 150 onderzoekers gaat de druppel bestudeerd worden in de hoop dat er nieuwe ontdekkingen worden gedaan.

Reacties

23-09-2022 16:14:41 Buick

Toevallig hebben ze net die druppel gevonden. knap.

23-09-2022 16:33:36 Emmo

@Buick : Binnen een bol van 300 miljoen kilometer een druppeltje vinden? In mijn badkamer heb ik al moeite om een bepaalde druppel te vinden

23-09-2022 16:44:15 vaughn

Wnplts: In a galax

Als ik met een planeet bots dan ben ik dood, maar dat organisme niet?

23-09-2022 16:47:37 Emmo

@vaughn : Als jij van dertig meter hoogte op de aarde botst ben je ook dood. Een kakkerlak daarentegen niet.

23-09-2022 18:41:16 allone

Bevestigt… vermoedelijk… maar t moet nog onderzocht worden.

23-09-2022 18:42:42 Emmo

@allone : Tuurlijk. Anders hebben die schetenwappers helemáál niets meer te doen

