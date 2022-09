Nieuw-Zeeland wil met wet af van ambtelijk taalgebruik

Nieuw-Zeeland wil er met een wet voor zorgen dat ambtelijk taalgebruik stopt. De regering probeert bureaucraten zo te dwingen alleen nog in eenvoudige en begrijpelijke taal met inwoners te communiceren. Of dat ook daadwerkelijk wettelijk wordt vastgelegd is nog de vraag.



De oppositie vreest volgens The Guardian juist dat zo'n wet bureaucratie in de hand werkt.



De Britse krant schrijft dat de zogenoemde wet van de gewone taal ervoor moet zorgen dat wollige ambtelijke teksten verdwijnen uit overheidsdocumenten. Dat is volgens parlementslid Rachel Boyack, die de wet voorstelde, het 'volste recht van Nieuw-Zeelanders'. "Zij moeten kunnen begrijpen wat de regering van hen verwacht", zegt Boyack.



Er is volgens voorstanders van de wet veel ruimte voor verbetering van de overheidscommunicatie, die 'vaak gaat over de meest intieme en belangrijkste onderdelen van een mensenleven', zoals bijvoorbeeld immigratiedocumenten, scheidingspapieren of informatie over uitkeringen.



Een groot deel van de oppositie is tegen het wetsvoorstel en vindt dat die juist voor meer bureaucratie zorgt, omdat ambtenaren toezicht moeten houden op het taalgebruik van collega's.



Er moet nog over het controversiƫle wetsvoorstel gestemd worden.

Doet me denken aan de in de jaren '80 ingezette deregulering van Nederland. Die heeft vooral een hele hoop extra regels opgeleverd.

wat is Jip- en Janneketaal in het Nieuw-Zeelands? (ja ik weet dat Nieuw-Zeelands geen taal is)

@venzje : Natuurlijk. Vooral zoiets belangrijks als een deregulering moet wel aan regels gebonden zijn. Anders wordt het een soepzootje.

Voor communicatie vanuit ambtenaren met burgers vind ik dat er echt moeite gedaan moet worden om duidelijk te communiceren. Voor wettelijke teksten zit je toch vaak aan formeel (en minder toegankelijk) taalgebruik, om alle uitzonderingen en specificaties te ondervangen.

