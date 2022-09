Pechvogel Mollema: na aanval agressieve ekster botst hij nu met zeemeeuw

Bauke Mollema mag zich met recht een pechvogel noemen. Niet alleen greep hij woensdag door materiaalpech naast een WK-medaille met de gemengde tijdritploeg in Australiƫ, de renner kwam ook nog eens in botsing met een zeemeeuw.De meeuw kwam van de zijkant op Mollema ingevlogen. Mollema sloeg de aanval af met zijn hoofd en bleef zo op zijn fiets zitten. "Bad Luck Day", schreef Mollema over het meeuwincident op zijn Instagramaccount.Op het moment dat de renner werd aangevallen door de zeemeeuw probeerde hij zijn ploeggenoten te achterhalen. Dat was nodig, omdat zijn ketting er even daarvoor af was gegaan."De ketting viel eraf, maar geen idee hoe dat kan gebeuren. Shit happens", zei hij daar na afloop over.Het was overigens niet Mollema's eerste aanvaring met een vogel in het Australische Wollongong. Een dag eerder werd hij tijdens een training aangevallen door de slijkekster. Het moment legde hij zelf vast.De Belg Remco Evenepoel kreeg in Australiƫ ook al te maken met een agressieve slijkekster. De wedstrijden op de WK worden gereden in het broedgebied van deze vogels, die zich geregeld aangevallen voelen.De lokale organisatie waarschuwde de deelnemers vooraf al over het gevaar vanuit de lucht. Niet voor niets dus.