Daar zit een luchtje aan: Litouws bedrijf verkoopt chips met.. foef-smaak

Soms komen we nieuwsberichten tegen waarvan we ons afvragen of het gaat om een grap, of dat het serieus is. Zoals bij de nieuwe chips van een bedrijf uit Litouwen: met foef-smaak.

Zie je het al voor je? Trek je ’s avonds op de bank lekker een zak chips open, ruikt heel de woonkamer naar eau de vag.



Het Litouwse chipsmerk Chazz vindt dat er een ‘rampzalige trend’ gaande is in de wereld. Millennials zouden tot drie keer minder vaak sex hebben dan hun ouders op dezelfde leeftijd. En dat kan echt niet, schrijven ze op hun website.



Dus besloten ze hun eigen bijdrage te leveren om dit probleem op te lossen. Door chips met vagina-smaak op de markt te brengen. We kid you not.



Voor tien euro haal jij nu een zak chips in huis met de smaak van daar beneden. Hoe dat precies smaakt, is een goede vraag. Uit de ingrediëntenlijst (onder andere aardappel, ui, knoflook en suiker) worden we niet veel wijzer. En ook niet heel gelukkig, om eerlijk te zijn.



Hoe het bedrijf op de uiteindelijke smaak is gekomen? Vijf medewerkers (man en vrouw) kregen de opdracht om een lijst op te stellen met verse ingrediënten die volgens hen naar vagina smaken en ruiken. De resultaten werden gedeeld met hun fabrikant et voilà: het eindresultaat ligt nu in de winkel.

Reacties

21-09-2022 10:10:36 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.450

OTindex: 7.631

Quote:

En dat kan echt niet Want? Want?

21-09-2022 10:14:05 Buick

Erelid



WMRindex: 3.462

OTindex: 931

Ik ben verbaast dat er geen vis in zit

21-09-2022 10:30:42 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.216

OTindex: 21.476

onder andere aardappel, ui, knoflook en suiker". Misschien zit er dus wel vis in - je moet even een zakje kopen om het te checken @Buick : er staat "aardappel, ui, knoflook en suiker". Misschien zit er dus wel vis in - je moet even een zakje kopen om het te checken

21-09-2022 10:42:28 venzje

Oudgediende



WMRindex: 21.450

OTindex: 7.631

@Buick : Ik wíst dat die opmerking zou komen en inderdaad had ik hem allereerst van jou verwacht.

21-09-2022 10:46:07 Buick

Erelid



WMRindex: 3.462

OTindex: 931



, vroeger stak Jules de Korte in Amsterdam de straat over en elke ochtend aan de andere kant van de straat zei hij: goedemorgen dames.

Nooit had iemand hem verteld dat er een viskraam stond. @BatFish , ik heb het van horen zeggen @venzje , vroeger stak Jules de Korte in Amsterdam de straat over en elke ochtend aan de andere kant van de straat zei hij: goedemorgen dames.Nooit had iemand hem verteld dat er een viskraam stond.

21-09-2022 11:16:57 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.216

OTindex: 21.476

@Buick : Ah, je hebt de ingrediëntenlijst nog niet zelf gecheckt?

21-09-2022 13:14:07 Buick

Erelid



WMRindex: 3.462

OTindex: 931

@BatFish , dat ga ik ook niet doen want dat is slecht voor mijn reputatie

21-09-2022 13:33:40 vaughn

Senior lid

WMRindex: 276

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Eau de Vag kwam al van de geurkaarsen van Gwyneth Paltrow toch?

21-09-2022 15:26:39 HenryHiaat

Vreemd...het woord 'foef' wordt nagenoeg niet gebruikt in Nederland -althans niet in deze context..De schrijfster is ook Nederlands.

Hier nog enkele suggesties: 'de geur van de scheur',of 'kruimeldief-aroma' ? En het is natuurlijk *Jules de Corte, met een C. Dat de beste man blind was, wil niet zeggen dat het aan mijn ogen ook geen pijn doet om zijn naanm verkeerd te schrijven. Zelf zou het hem niet veel uitmaken hoe zijn naam gespeld werd, waarschijnlijk.



Laatste edit 21-09-2022 15:27



Laatste edit 21-09-2022 15:37

21-09-2022 16:48:23 Buick

Erelid



WMRindex: 3.462

OTindex: 931



Met een C of een K, het woord wordt er niet langer door.

En gelukkig wijzen we elkaar op wmr niet op spelfouten. Laatste edit 21-09-2022 16:51



Laatste edit 21-09-2022 16:52 @HenryHiaat , Ik denk dat meneer Jules, als hij nu nog geleefd zou hebben, dat hij het niet zou hebben opgemerkt.Met een C of een K, het woord wordt er niet langer door.En gelukkig wijzen we elkaar op wmr niet op spelfouten.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: