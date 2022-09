Amsterdamse gediscrimineerde moslimstudente onvindbaar

De moslimstudente die beweerde te zijn gediscrimineerd op de Amsterdams/Amstelveense studentencampus Uilenstede is onvindbaar. Volgens De Kanttekening kreeg studente aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Ilhame el Messaoui een woning toegewezen gekregen maar bleek ze niet welkom omdat haar potentiƫle huisgenoten geen moslima in huis wilden.



Studentenhuisvester DUWO heeft vervolgens ruim een week lang geprobeerd om met haar in contact te komen maar dat is niet gelukt, weet NH Nieuws. De studente blijkt onbenaderbaar. DUWO heeft via vele wegen geprobeerd contact met haar te leggen. Bij deze zoektocht bleek in ieder geval dat El Messaoui bij zowel DUWO als de VU niet in de systemen staat. Speurderswerk op andere manieren strandde ook. "Het lijkt er vooralsnog op dat deze studente alleen bekend is op Facebook", stelt DUWO.

Reacties

18-09-2022 12:39:43 omabep

Oudgediende



Lekker stemmingmakerij dus. Wat willen zij ermee bereiken?

18-09-2022 14:35:07 BatFish

Oudgediende



Is er dan wel duidelijk bewijs dat deze studente überhaupt een woning toegewezen had gekregen door DUWO? Volgens mij moet je bij aanvragen voor studentenhuisvesting in elk geval een inschrijving aan een onderwijsinstelling overleggen. Het lijkt er op dat dit een staaltje Facebook stemmingmakerij is.

