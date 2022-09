Bijna helft Britten huilde om dood koningin Elizabeth

Bijna de helft van de Britten heeft een traantje gelaten om de dood van koningin Elizabeth II, zegt peilingbureau YouGov op basis van een enquête die maandag werd uitgezet. Het gaat om 44 procent van de Britten. Vrouwen huilden vaker dan mannen, 55 procent van de vrouwen tegen 32 procent van de mannen. Jongeren huilden minder dan ouderen. Slechts een kwart van de jongeren tussen 18 en 24 jaar oud zei te hebben gehuild om het overlijden van de koningin, tegen 55 procent van de 65-plussers. Conservatieven huilden vaker dan de aanhangers van Labour of de Liberal Democrats. 59 procent van de Tories huilde, tegen 37 procent van de Labour-aanhangers en 45 procent van de liberale democraten. In het zuiden van het land waren de Britten het meest treurig om de dood van de koningin. Daar huilde 48 procent van de respondenten, tegen 38 procent in Londen, 46 procent in Midlands/Wales, 43 procent in het noorden en 36 procent in Schotland.

Reacties

16-09-2022 18:20:14 Buick

Erelid



WMRindex: 3.457

OTindex: 931

Wat een jankerds.

Dus na het overlijden is de grond in Engeland niet meer zo droog door al dat water.

16-09-2022 18:35:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.401

OTindex: 89.061

Ook een vorm van massahysterie.

16-09-2022 18:53:24 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.205

OTindex: 21.453

Ik heb grote twijfels bij de getallen uit Schotland. Ik heb mijn relatief conservatieve schoonfamilie nog nooit iets beleefders over de Royals horen zeggen dan "bloody scroungers". En ze zijn niet de enigen die er zo over denken. Er kan uiteraard een flinke bias hebben gezeten in de mensen die bereid waren die YouGov enquete in te vullen. Diegenen die niet zo positief tegenover de koninklijke familie staan waren allang moe van alle overdreven aandacht en hadden geen zin in zo'n enquete.

16-09-2022 22:05:18 vaughn

Senior lid

WMRindex: 275

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Wat dachten die Britten dan? Dat ze nòg eens 96 jaar zou volmaken?

16-09-2022 22:58:24 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.010

OTindex: 2.012

Nou, dit is in ieder geval beter dan wat daar in Noord-Korea gebeurde toen de Leider daar dood ging. Mensen móesten huilen..Het leverde memorabele beelden op!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: