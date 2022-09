12 jaar en honderden miljarden later: hoeveel krijgen we nog van de Grieken?

In 2010 stond Griekenland aan de rand van de afgrond, omdat het zijn torenhoge schulden niet meer kon betalen. Na jaren van bezuinigen en honderden miljarden aan steungelden is het verscherpt toezicht gestopt. Maar dat betekent niet dat we ons geld al terug hebben.



In 2010 barstte de financiële bom voor Griekenland toen middenin de kredietcrisis bleek dat het land jarenlang had gelogen over het begrotingstekort. In een mum van tijd was het vertrouwen in het land tot onder het nulpunt gedaald en niemand wilde Griekenland nog geld uitlenen, waardoor het land failliet dreigde te gaan. Met alle gevolgen van dien voor de Grieken én voor de andere Eurolanden.



Om dat te voorkomen hebben de Eurolanden, de Europese noodfondsen en het IMF aan Griekenland door de jaren heen zo’n 290 miljard euro geleend. Inmiddels gaat het beter, maar het geld is nog lang niet terug.



Alleen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn geld weer terug, ruim 20 miljard euro. Bij de Europese noodfondsen staat nog voor ruim 200 miljard euro uit en aan landen die aan het begin van de crisis Griekenland direct geld uitleenden moet nog 49,5 miljard euro terugbetaald worden.



Nederland was een van die landen. In totaal leenden wij 3,2 miljard euro uit aan de Grieken. Toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager beloofde dat het geld terug zou komen, mét rente.



En hoewel dat jarenlang een loze belofte leek, zou die toch nog wel eens uit kunnen komen. Heel veel rente wordt er trouwens niet betaald. Om de schuldenlast houdbaar te maken voor Griekenland werd meerdere malen besloten om de rente te verlagen, de terugbetaling achteruit te schuiven en de periode van terugbetaling te verlengen.



Inmiddels is de afspraak dat Griekenland de directe leningen van andere Eurolanden in 2041 heeft afgelost. De rente daarop is het Euribortarief (de rente die banken aan elkaar rekenen) + 0,5 procent. De afgelopen jaren leverde dat jaarlijks tussen de 2 en 3 miljoen euro aan rente op voor Nederland, maar vorig jaar ontvingen we geen cent rente, omdat de rentestanden zelfs negatief waren.



Het goede nieuws is dat Griekenland wel is begonnen met aflossen. Inmiddels hebben we 200 miljoen euro teruggekregen, waardoor Griekenland ons nog 3 miljard euro is verschuldigd.



Toch is dat niet het hele verhaal. Want Nederland heeft ook flink wat in moeten leggen in de noodfondsen EFSF en ESM. Voor het EFSF, het eerste noodfonds, heeft Nederland 1,6 miljard euro aan kapitaal gestort en voor 34,2 miljard aan garanties afgegeven, laat het ministerie van Financiën weten.



Voor het permanente noodfonds ESM heeft Nederland 4,6 miljard euro aan kapitaal gestort en voor maximaal 34,4 miljard aan garanties afgegeven. Dat zijn geen leningen voor de Grieken, maar het is wel een financieel risico mocht het land (of een ander EU-land) toch weer diep in de problemen komen.



En wat de Grieken betreft: die zijn in ieder geval nog lang niet van hun schuld af. Als alles loopt zoals gepland, zijn de laatste leningen van de noodfondsen tussen 2060 en 2070 afgelost.

Reacties

14-09-2022 10:37:51 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 90.626

OTindex: 38.933

Zweden heeft die €uro nog steeds niet. toch garandeer ik niet dat er indertijd niks van mijn belastingöres naar Griekenland is gegaan

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: