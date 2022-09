Op papier erft Charles 28 miljard euro aan onroerend goed, privé wordt hij 500 miljoen euro rijker

Het Engelse koningshuis is ontzettend rijk, op papier. Heel veel geld zit in de Crown Estate. De Crown Estate is een goed voorbeeld van een wazig politiek compromis. Het immense bezit aan - vooral - onroerend goed is een beetje van de regerende vorst. Die bezit het, maar mag er niks mee, al wordt een belangrijk deel van de kosten van het koningshuis betaald uit de hoge opbrengsten van de Crown Estate. Alleen de kroonjuwelen zijn al 3 miljard waard.



De Engelse koningen hebben ook altijd postzegels gespaard. Die verzameling wordt wel privébezit van Charles. Alleen de postzegels zouden al meer dan 100 miljoen waard zijn. Hoewel de meeste koninklijke paleizen eigendom zijn van The Crown Estate, bezat de koningin er twee in privébezit: Balmoral Castle in Schotland, met een geschatte waarde van £ 100 miljoen, en het landgoed Sandringham, ter waarde van ongeveer £ 50 miljoen. Deze worden niet door de overheid gefinancierd.



De totale erfenis (los van de Crown Estate) wordt geschat op 500 miljoen pound. En uiteraard betalen royals ook in Engeland geen belasting.

