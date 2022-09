Bandieten overvallen politiebureau; agenten moeten vluchten

Augustin Mondestin is één van de leiders van een gewapende bende in Maïssade (Haïti). Nadat hij afgelopen dinsdag nog ternauwernood ontsnapt was aan een politiepatrouille in de hoofdstraat van Maïssade, viel hij op woensdag 7 september een politieagent aan in het politiebureau van de stad. Naast agent Roger Jean, die in het been werd geschoten, kwam politieman Wilderne Cabret gewond naar buiten, bekogeld met stenen en gebroken flessen. Drie andere agenten die daar ook waren, ontvluchtten het politiebureau om het ergste te voorkomen. Later kwamen ze terug om het politiebureau te verdedigen. Augustin Mondestin, de leider van de aanval, en zijn bende liepen echter geen schrammetje op tijdens het vuurgevecht met de agenten, ondanks de ingeroepen hulp van de Departmental Maintenance Unit, die gelukkig op tijd was om ter plaatse te komen. Deze agenten (UDMO) verbraken de sloten van een klein huis dat werd gebruikt als schuilplaats voor deze boeven en verbrandden alle voorwerpen die daar waren.

Verdacht van diefstal, verkrachting en illegaal bezit van vuurwapens, lopen de bandieten nog steeds vrij rond met machinegeweren en andere munitie in het volle zicht van iedereen. Gezocht door de politie zochten ze hun toevlucht in Maïssade als zogenaamd vreedzame burgers. De twee politieagenten zijn naar het ziekenhuis gebracht om de nodige behandeling te krijgen. Volgens de artsen is hun leven niet in gevaar. "Maar uit angst om opnieuw aangevallen te worden, hielden politieagenten van verschillende rangen de wacht", zegt Cadenet Jean, een inwoner van het gebied.



Gevraagd naar wat er dinsdagavond en woensdagochtend op het politiebureau van Maïssade is gebeurd, antwoordde een politieagent van het departementale directoraat van de Nationale Politie van Haïti laconiek tegen de krant dat de Nationale Politie van Haïti (PNH) zijn vastberadenheid hernieuwde om de gewapende bendes te bestrijden, die nog steeds rouw zaaien onder de Haïtiaanse bevolking. Tegelijkertijd gaan er stemmen op in Maïssade en Hinche om de aanval op de politieagent en het politiebureau van Maïssade te veroordelen. Organisaties voor de verdediging van mensenrechten in de afdeling Centrum, gewone burgers en religieuzen komen aan het woord. "Er is een schaduwpunt, een stilte en een banalisering van gewapende bendes in Maïssade", hekelt Cenès, journalist-reporter voor "Centre à la une". De journalist maakte bekend dat Augustin Mondestin een delinquent is, een recidivist die bij meerdere strafbare handelingen was betrokken. “Schurken behouden zich het recht voor om elke burger van het leven te beroven. Terwijl ik tot u spreek, leef ik voortdurend onder de dreiging van deze gewapende bende. Ik heb zojuist bijna alle bijgebouwen van mijn bedrijven gesloten”, zei de journalist, geschokt en boos door de aanval van de bandieten op de politieagenten en het politiebureau van Maïssade.

Reacties

13-09-2022 10:33:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.242

OTindex: 27.982

In de praktijk zijn de bendes daar "de regering". De "echte" regering heeft niet in te brengen dan lege briefjes.

13-09-2022 12:25:06 Buick

Erelid



WMRindex: 3.450

OTindex: 923



@Emmo , vergelijkbaar als onze belastingdienst. Die stelen geld van bv mensen met toeslagen en de regering heeft daar niets in te brengen.

13-09-2022 17:38:24 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 90.613

OTindex: 38.921

waarom die schurken dat deden nu weet ik nog steeds nietdie schurken dat deden

13-09-2022 21:01:07 submarine

Erelid



WMRindex: 1.164

OTindex: 494

Die bandieten zouden eens naar deze video moeten kijken.

