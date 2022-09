Scholier steekt auto leraar in brand omdat zijn telefoon wordt weggenomen

Een tiener in Zuid-Afrika wordt ervan verdacht afgelopen woensdag het voertuig van zijn docent in brand te hebben gestoken na inbeslagname van zijn telefoon.



De scholier gebruikte zijn mobiel op het terrein van de school in Durban, hetgeen ’ten strengste verboden’ is op de instelling.



“Zijn toestel werd afgepakt en veilig opgeborgen”, zei onderwijswoordvoerder Kwazi via nieuwssite IOL.



De school schorste de jongen en stuurde hem huiswaarts. Hij keerde later echter terug om de auto van de docent te overgieten met brandstof en in brand te steken.

Reacties

13-09-2022 00:45:24 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.005

OTindex: 2.008

En nou krijgt hij zijn telefoon weer terug??

