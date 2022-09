Braziliaanse tiener krijgt tweeling met twee verschillende vaders

Een Braziliaanse moeder van een tweeling liet een DNA-test uitvoeren op haar kinderen omdat ze twijfelde of de kinderen wel een genetische band met de veronderstelde vader hadden. De testuitslag liet haar steil achterover slaan: ze had een jaar ervoor halfbroers gebaard.



Dit verschijnsel heet 'heteropaternale superfecundatie' en is erg zeldzaam bij mensen. In een studie waarbij vaderschapsrechtzaken met betrekking tot twee-eiige tweelingen werden onderzocht, bleek dit bij 2,4 procent het geval te zijn. Het kan alleen als tijdens de ovulatie twee eitjes vrijkomen en beide kort achter elkaar worden bevrucht.



Verschillende vaders in dezelfde worp komt in het dierenrijk veel meer voor. Katten en zwerfhonden kunnen verschillende vaders hebben voor elk kleintje in de worp. Ook in de Griekse mythologie komen meerdere verhalen voor met dit thema. Zo is Heracles de helft van een tweeling met verschillende vaders, waarbij zijn vader de oppergod Zeus blijkt te zijn.



De Braziliaanse tiener, die liever anoniem wilde blijven, kon zich herinneren dat ze op dezelfde dag onbeschermde seks had gehad met twee mannen. Ze liet weten aan een lokale tv-zender dat de kinderen kerngezond zijn en dat een van de twee vaders beide kinderen heeft erkend.

Reacties

12-09-2022 15:05:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.224

OTindex: 27.980



Er bestaan ook Is zeldzaam maar wel mogelijk. Seks met twee mannen in dezelfde periode is de meest natuurlijke wijze.Er bestaan ook Chimaera's

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: