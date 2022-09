Australische kleuter redt moeder door noodnummer te bellen

Een 4-jarig jongetje uit Australiƫ heeft mogelijk het leven van zijn moeder gered. Toen zij een epileptische aanval kreeg, wist hij het alarmnummer te bellen. "Ik had hem de dag ervoor geleerd hoe dat moest."



Dat vertelt zijn moeder aan het Australische ABC News. Op 27 augustus voelde zij zich onwel worden. Ze probeerde haar man te bellen, maar dat lukte niet: ze zakte in elkaar.



Gelukkig was haar zoontje, Monty, thuis. Ze had hem de dag ervoor uitgelegd hoe je het alarmnummer kon bellen. In Australiƫ kan dat door op een vergrendelde telefoon 3 keer de nul in te toetsen.



Toen hij zag dat het niet goed ging met zijn moeder, twijfelde hij geen moment. Hij toetste drie keer de nul in, kwam in contact met de alarmcentrale en zei: 'mama is gevallen'.



"Toen we bij het huis aankwamen stond hij voor het raam te zwaaien", zegt een van de ambulancemedewerkers. Eenmaal binnen hielp hij de ambulancemedewerkers door te vertellen wat er was gebeurd. Zo kwamen de hulpverleners erachter dat zij een epileptische aanval had gehad.



Nadat de vrouw medische hulp kreeg, is alles goed gekomen. "Ik kwam bij en alles was geregeld, de ambulance was er al. Ik ben zo trots op hem", vertelt ze. Ze heeft geen blijvend letsel.



Monty heeft van een van de ambulancemedewerkers een 'certificaat van waardering' gekregen. "Ik werk hier al vijftien jaar en dit is de eerste keer dat een vierjarige een ambulance belt", zei ze.

Reacties

11-09-2022 18:28:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.212

OTindex: 27.979

Beetje overdreven. Een epileptische aanval is niet per se dodelijk. Iemand kan wel tijdens zo'n aanval komen te overlijden.

11-09-2022 19:50:00 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.197

OTindex: 21.434

Maar wel goed gedaan van dat menneke.

12-09-2022 00:46:37 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.002

OTindex: 2.007

@Emmo : Je kunt moeilijk wachten tot het dodelijk wordt, voordat je de ambulance belt..Ik vind het knap van dat manneke!

