Russische soldaten in Oekraïne wachten tevergeefs op soldij

Russische soldaten die in Oekraïne dienen krijgen een groot deel van hun soldij niet of te laat uitbetaald. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom de moraal onder Russische militairen laag is, schrijft het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne.



Russische militairen ontvangen een bescheiden basissalaris dat wordt aangevuld met allerlei bonussen en toeslagen. Volgens de Britten zijn er 'naar alle waarschijnlijkheid significante problemen' met het uitbetalen van de aanzienlijke gevechtsbonussen waar soldaten in Oekraïne recht op hebben.



Een van de belangrijkste oorzaken is de onduidelijke wettelijke status van de militairen, doordat de Russische regering de inval in Oekraïne als een 'speciale militaire operatie' omschrijft en niet als oorlogvoering erkent. Ook bureaucratische problemen en corruptie onder leidinggevenden spelen een rol, aldus het ministerie.

Reacties

10-09-2022 22:19:34 vaughn

Senior lid

WMRindex: 268

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Handje graan en een litertje gas dan?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: