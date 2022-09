Havermelk is niet goed voor het lichaam

We onderschatten wat glucosepieken ons aandoen, denkt biochemicus Jessie Inchauspé. "Glucosepieken beschadigen onze cellen. Elke glucosepiek zet onze cellen onder stress, wat leidt tot ontstekingen in het lichaam. Na verloop van tijd kunnen de cellen ook niet meer zo efficiënt energie opwekken. Bovendien wordt het verouderingsproces bij elke glucosepiek versneld, zowel inwendig als uitwendig. Vrije radicalen en de ontstekingsprocessen kunnen leiden tot reumatoïde artritis en artrose . En ten slotte, met elke glucosepiek, activeren we de afgifte van insuline in ons lichaam."



Glucosepieken ontstaan als we iets eten of drinken met veel suikers. "Hoe meer glucosepieken iemand uit zijn dieet heeft, hoe groter de kans dat hij of zij een depressie of angststoornis heeft. Ik raakte persoonlijk geïnteresseerd in de bloedsuikerspiegel omdat ik ontdekte dat de glucosepieken samenvielen met psychische problemen die ik had toen ik 19 was. Toen ik mijn bloedsuikerspiegel regelmatig begon te meten, was dat een geweldige ontdekking voor mij. Ik dacht: "Wauw, de pieken in de bloedsuikerspiegel valen samen met het moment dat ik deze gevoelens heb." En ik heb gemerkt dat het vermijden van de pieken mijn mentale gezondheid verbetert."



Inchauspé adviseert os (in Die Welt) op te letten op de volgorde waarin we eten. Als je groente eet, voordat je suikers eet vermijd je de glucosepiek, zegt ze. Deze tabel laat het zien:



Daarom is ze ook tegen havermelk. "Haver is een graan, havermelk wordt gemaakt van haverkorrels. Havermout bevat veel glucose. In vergelijking met andere zuivelproducten zoals koemelk, veroorzaakt havermelk bij de meeste mensen een grote glucosepiek. Havermelk is dus niet goed voor het lichaam. Het is beter om koemelk of zelfs amandelmelk te drinken. Je moet geen havermelk drinken op een lege maag, vooral 's ochtends.

10-09-2022 11:46:23 Mikepower

Dankjewel voor het delen Emmo. Mijn vader drinkt havermelk dus ik heb dit bericht met hem gedeeld.

10-09-2022 12:02:36 allone

Ik snap sowieso niet waarom specifiek haver'melk' genoemd wordt. Er zijn een heleboel dranken en etenswaren die glucose bevatten. Terwijl haverdink voor 85% uit water bestaat... @Mikepower : als hij eerst groente eet, geeft t niet, volgens dit artikel. .Ik snap sowieso niet waarom specifiek haver'melk' genoemd wordt. Er zijn een heleboel dranken en etenswaren die glucose bevatten. Terwijl haverdink voor 85% uit water bestaat...

10-09-2022 12:09:17 Emmo

Glucose is een snelle suiker, die wordt zeer snel opgenomen door het lichaam. Glucoserijke voedingsmiddelen zullen zo'n glucosepiek veroorzaken, tenzij de opname geremd wordt door andere voedingsmiddelen (groente eten voor het drinken van havermelk).



Als havermelk voor 10% uit glucose bestaat (ik doe maar 'n gooi), is dat nog steeds een heleboel. @allone : Ik vermoed dat het voornamelijk zit in de "snelle" en "langzame" suikers.Glucose is een snelle suiker, die wordt zeer snel opgenomen door het lichaam. Glucoserijke voedingsmiddelen zullen zo'n glucosepiek veroorzaken, tenzij de opname geremd wordt door andere voedingsmiddelen (groente eten voor het drinken van havermelk).Als havermelk voor 10% uit glucose bestaat (ik doe maar 'n gooi), is dat nog steeds een heleboel.

10-09-2022 12:40:54 allone

Laatste edit 10-09-2022 12:42 @Emmo : ja. Maar zoals ik al zei, waarom haverdrink kiezen uit alle etenswaren die glucose verhogen? Als t al waar is, want paus' site schijnt iets anders te suggereren

10-09-2022 12:47:34 Emmo

Ik sta dan ook niet in voor de wetenschappelijke waarde van dit, eh, onderzoek. @allone : Mogelijk heeft de "onderzoeker" (Jessie Inchauspé) uitsluitend gekeken naar gesuikerde havermelk.Ik sta dan ook niet in voor de wetenschappelijke waarde van dit, eh, onderzoek.

10-09-2022 18:34:14 allone

@Emmo : gesuikerde alles is niet goed



gesuikerde alles is niet goed

