Noorse Teslarijders in hongerstaking: na 24 uur stopten ze vanwege honger

Twintig Teslabezitters in Noorwegen gingen in hongerstaking om een belangrijk punt te maken: hun dure autootje vertoonde mankementen. Maar niets eten bleek toch te zwaar.



Elon Musk was in Oslo voor een energieconferentie. Het ideale moment dus voor de Teslarijders om aandacht te vragen voor de gebreken van hun auto.



Het AD somt op: slechte verfkwaliteit, roest, falende warmtepompen, vastzittende deurgrepen in de kou, vergeling van infotainmentschermen, problemen met de verlichting van de auto, vervormde stoelen, waterophoping in de kofferbak, losse sierdelen en verminderd vermogen.



Daarnaast blijkt de klantenservice ook slecht. De autobezitters stonden uren in de wacht en werden niet teruggebeld zoals beloofd.



Van zo'n dure auto mag je toch meer verwachten. Maar Elon Musk besteedde geen enkele aandacht aan de hongerstakers. Hij twitterde wel ironisch over het nut van vasten. Veel meer dan dat is een hongerstaking van 24 uur ook niet.

Reacties

10-09-2022 09:27:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.206

OTindex: 27.978

Tsja, iemand die zich een Tesla kan veroorloven is denkelijk niet gewend aan hongerlijden...

10-09-2022 09:36:30 Buick

Erelid



WMRindex: 3.434

OTindex: 922

Quote:

Maar Elon Musk besteedde geen enkele aandacht aan de hongerstakers. Hij twitterde wel ironisch over het nut van vasten. Veel meer dan dat is een hongerstaking van 24 uur ook niet.

Wel typerend gedrag voor iemand die bulkt van het geld.

Problemen worden niet opgelost, maar wel een sneer naar de mensen die jouw product kopen.

Ik hoef geen Tesla, want zo geweldig zijn die wagens blijkbaar niet en de service is ver beneden de maat.



Laatste edit 10-09-2022 09:36 Wel typerend gedrag voor iemand die bulkt van het geld.Problemen worden niet opgelost, maar wel een sneer naar de mensen die jouw product kopen.Ik hoef geen Tesla, want zo geweldig zijn die wagens blijkbaar niet en de service is ver beneden de maat.

10-09-2022 09:47:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.206

OTindex: 27.978

@Buick : Ik kijk meer naar de plaatselijke dealer en zijn manier van werken dan naar het merk van auto.

10-09-2022 10:03:44 Buick

Erelid



WMRindex: 3.434

OTindex: 922



Quote:

slechte verfkwaliteit, roest, falende warmtepompen, vastzittende deurgrepen in de kou, vergeling van infotainmentschermen, problemen met de verlichting van de auto, vervormde stoelen, waterophoping in de kofferbak, losse sierdelen en verminderd vermogen.

Niet echt een auto die je op je verlanglijstje zou zetten @Emmo , maar die Musk kan daar wat aan doen.Niet echt een auto die je op je verlanglijstje zou zetten

10-09-2022 10:14:22 Buick

Erelid



WMRindex: 3.434

OTindex: 922



Dat zei ik 35 jaar geleden ook tegen de buren en wij hadden toen een Lada

Wel 5 kleuren bruin had die wagen.

Maar in de winter, toen had je nog echte winters, stonden de buren te etteren met startkabels en ik stap in mijn lada en draai de sleutel om en de wagen start en ik kon wegrijden



@Emmo , de mooiste auto staat voor mijn deur en daar heb ik de sleutels van.Dat zei ik 35 jaar geleden ook tegen de buren en wij hadden toen een LadaWel 5 kleuren bruin had die wagen.Maar in de winter, toen had je nog echte winters, stonden de buren te etteren met startkabels en ik stap in mijn lada en draai de sleutel om en de wagen start en ik kon wegrijden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: