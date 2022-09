Te laat thuiskomen vrouw reden voor echtgenoot om haar hoofd kaal te scheren voor ogen dochter

Dat een vrouw in de ogen van haar echtgenoot te laat thuiskwam van werk was voor hem een reden om het haar van de dame met een mes grotendeels af te snijden.



De Braziliaanse genaamd Aline in São Paulo moest het vrijdag voor de ogen van haar dochter ontgelden.



“Ik kwam thuis en kreeg hij meteen een woedeuitbarsting”, zegt de benadeelde.



De 25-jarige was vijf jaar getrouwd met de belager en zou de man voorheen al agressief gedrag vertonen.



De echtgenoot gebruikte een mes om het haar af te snijden wat zorgde voor bloedingen bij de vrouw.



Aline wist te ontsnappen naar het huis van haar moeder, die via mediahuis D24 vertelde dat de man tijdens de zwangerschap al op het slachtoffer insloeg.



De mishandelaar is vooralsnog op vrije voeten en is het onbekend of hij zal worden vervolgd.

Reacties

09-09-2022 08:29:38 Tiepmiep

Senior lid

WMRindex: 122

OTindex: 11

Wnplts: Delft

Ik denk dat ze bij haar man ook wel iets zou willen weg snijden...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: