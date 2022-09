Zondagse kerkmis sneuvelt in Limburg door personeelstekort

Een tekort aan priesters leidt er toe dat de vaste zondagsmis in Limburg sneuvelt. Het bisdom Roermond heeft bekendgemaakt dat kerken niet langer elke zondag een mis hoeven te vieren.



Tot nu toe was de regel dat elke kerk, ieder weekend ten minste één zondagse mis moest houden. Maar het priestertekort is inmiddels zo groot geworden dat sommige parochies dit niet geregeld krijgen.



Ook zijn er soms te weinig gelovigen om een mis voor te houden. In die gevallen vindt het bisdom het "vergeeflijk" dat een parochie soms een mis overslaat, meldt 1Limburg.



Wat ook meespeelt zijn de hoge energiekosten. Het verwarmen van vaak kille, grote kerken loopt behoorlijk in de papieren. "Hoewel financiële redenen nooit een hoofditem mogen zijn in pastorale zaken, kunnen ze ook niet buiten beschouwing worden gelaten", erkent vicaris-generaal René Maessen van het bisdom in een brief die hij aan de parochies schrijft.



Het bisdom vindt dat parochies wel een zorgvuldige afweging moeten maken als ze in een bepaalde kerk bijvoorbeeld om de week een mis vieren, en dat dit in overleg met het bisdom moet gebeuren.



Bisdom Roermond is een van de zeven rooms-katholieke bisdommen in de Nederlandse kerkprovincies. Het priestertekort speelt ook in de zes andere bisdommen en noopt soms het uitwisselen van priesters, samenwerken van kerken of de inzet van lekenpriesters. In de regel is er wel elke zondag een mis.

Reacties

04-09-2022 10:17:54 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.375

OTindex: 88.996

Tjaaaa, dat zal wel de teneur gaan worden in de toekomst. Ik heb zo het idee dat het instituut Kerk op zijn laatste benen loopt en ik begrijp dat helemaal.

04-09-2022 10:21:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.139

OTindex: 27.966

En ik maar denken dat de priester "Pro Deo" (voor god) werkten...

04-09-2022 10:41:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.477

OTindex: 82.598



Ze komen zelfs uit landen als India, wat ironisch is, omdat vroeger Nederlandse priesters daarheen gingen om die arme heidenen te bekeren. Dat is niets nieuws: in Amsterdam zijn er meer buitenlandse (Deense, Duitse, Poolse, ..,) priesters dan NederlandseZe komen zelfs uit landen als India, wat ironisch is, omdat vroeger Nederlandse priesters daarheen gingen om die arme heidenen te bekeren.

04-09-2022 10:42:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.477

OTindex: 82.598

@Emmo : God voedt de vogels in t veld, maar niet de priesters, dat moeten wij sterfelijken doen

04-09-2022 11:08:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.139

OTindex: 27.966

@allone :

omdat vroeger Nederlandse priesters daarheen gingen om die arme heidenen te bekeren. Quoteomdat vroeger Nederlandse priesters daarheen gingen om die arme heidenen te bekeren. Dan hebben ze schijnbaar succes gehad

04-09-2022 11:34:26 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.477

OTindex: 82.598

Een heel klein deel is Christen: 31 miljoen mensen. 2,3%

Maar ik geloof dat er al bijna 2000 jaar christenen in India wonen...(kerk van malabar, het evangelie is al door apostel Thomas daarheen gebracht)



Laatste edit 04-09-2022 11:41 @Emmo : ja. Nou ja. Er wonen veel mensen in India.Een heel klein deel is Christen: 31 miljoen mensen. 2,3%Maar ik geloof dat er al bijna 2000 jaar christenen in India wonen...(kerk van malabar, het evangelie is al door apostel Thomas daarheen gebracht)

04-09-2022 13:03:43 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.608

OTindex: 18.168

S



Dat argument speelt gedurende de zomer natuurlijk geen enkele rol.



Quote heidenen te bekeren.



De meeste mensen in India zijn Hindoes. Hindoes geloven wel in meerdere goden, maar het zijn daarom nog geen heidenen.

Heidenen zijn aanhangers van een voor-christelijk volksgeloof. Kernbegrippen in dat oude geloof waren binding met de natuur en met de voorvaderen en het bewaken van de eenheid en solidariteit binnen de gemeenschap. Hindoes geloven in reïncarnatie en zij verbranden hun lijken. Dat staat loodrecht op het heidendom.



Quote: Wat ook meespeelt zijn de hoge energiekosten. Het verwarmen van vaak kille, grote kerken loopt behoorlijk in de papieren.Dat argument speelt gedurende de zomer natuurlijk geen enkele rol.Quote @allone : Ze komen zelfs uit landen als India, wat ironisch is, omdat vroeger Nederlandse priesters daarheen gingen om die armete bekeren.De meeste mensen in India zijn Hindoes. Hindoes geloven wel in meerdere goden, maar het zijn daarom nog geen heidenen.Heidenen zijn aanhangers van een voor-christelijk volksgeloof. Kernbegrippen in dat oude geloof waren binding met de natuur en met de voorvaderen en het bewaken van de eenheid en solidariteit binnen de gemeenschap. Hindoes geloven in reïncarnatie en zij verbranden hun lijken. Dat staat loodrecht op het heidendom.

04-09-2022 13:59:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.477

OTindex: 82.598

@De Paus Definities...

hindoeïsme was er al lang VOOR t christelijk geloof. En Hindoes voelen zich ook verbonden met de zon, water, natuur.

En misschien geloofden de voor-christelijke volkeren ook wel in reïncarnatie. In feite deden de vroege chrstenen dat ook.

Zo zwart-wit is alles niet. En missionarissen gingen wel degelijk op pad om heidenen te bekeren.

Definities...hindoeïsme was er al lang VOOR t christelijk geloof. En Hindoes voelen zich ook verbonden met de zon, water, natuur.En misschien geloofden de voor-christelijke volkeren ook wel in reïncarnatie. In feite deden de vroege chrstenen dat ook.Zo zwart-wit is alles niet. En missionarissen gingen wel degelijk op pad om heidenen te bekeren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: