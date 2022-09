Evacuatie van op drift geraakte ferry in Zweden stopgezet, schip vaart verder

De Zweedse en Finse hulpdiensten hebben vanavond een onbekend aantal opvarenden geëvacueerd van een ferry waarop brand was uitgebroken. Ouderen en kinderen werden als eerste van het schip gehaald, dat zonder stroom voor het Zweedse eiland Gotland in de Oostzee was komen te liggen. Niemand raakte gewond.



Door de stroomuitval kon het anker niet meer worden uitgegooid. De ferry van rederij Stena Lina raakte daardoor op drift richting Gotland, maar kon later op de avond een van de motoren toch weer starten. De evacuatie werd daarop afgeblazen en de veerboot hoefde niet te worden gesleept.



De ferry is inmiddels op eigen kracht onderweg richting de stad Nynäshamn in het zuiden van Zweden en komt vannacht aan, melden Zweedse media.



De veerboot was onderweg van Letland naar Zweden, toen op een autodek brand uitbrak. Vermoedelijk is de brand begonnen in een gekoelde vrachtwagen. Waardoor dat kon gebeuren, wordt onderzocht.



Aan boord waren 299 opvarenden, onder wie 241 passagiers. Sommigen werden volgens Zweedse media door helikopters opgepikt. De evacuaties werden bemoeilijkt door de harde wind op zee, aldus de Zweedse kustwacht.



Uit voorzorg werden zeven schepen en een helikopter richting de ferry gestuurd. De opvarenden verzamelden zich op het bovenste dek, is op beelden te zien. Rond 16.00 uur werd de brand door de bemanning geblust.

Door de stroomuitval kon het anker niet meer worden uitgegooid. Dat zal de reder op gigantische kosten komen te staan, en daarnaast het classificatiebureau.



Het is al langer dan honderd jaar voorgeschreven dat het anker onafhankelijk van alle systemen moet kunnen vallen. Een uitzondering hierop is niet mogelijk.



Terughalen is uiteraard een andere kwestie. Maar laten vallen? Dat is één van de (zeer oude) basisvoorzieningen. Dat zal de reder op gigantische kosten komen te staan, en daarnaast het classificatiebureau.Het is al langer dan honderd jaar voorgeschreven dat het anker onafhankelijk van alle systemen moet kunnen vallen. Een uitzondering hierop is niet mogelijk.Terughalen is uiteraard een andere kwestie. Maar laten vallen? Dat is één van de (zeer oude) basisvoorzieningen.

Het lijkt me inderdaad dat het kunnen uitwerpen van het anker nogal essentieel is.



Dit lijkt me vergelijkbaar met de remmen van een auto die het niet meer zouden doen als de motor uitstaat. Volgens mij krijg je zo'n model ook niet door de typegoedkeuring heen.

