Grootste vliegdekschip van Engeland één dag na vertrek alweer kapot

Eén dag na het feestelijke vertrek van het grootste (en duurste) vliegdekschip van het Britse leger, kampt het schip al met een probleem. Vanwege schade aan de schroefas is de boot op enkele kilometers van de haven van het Engelse Portsmouth gestrand. En het is niet voor het eerst dat het schip van omgerekend 3,5 miljard euro door problemen wordt geteisterd.Dit weekend werd het schip nog feestelijk uitgezwaaid door een mensenmenigte in Portsmouth, inmiddels bevestigt een woordvoerder van de Britse marine dat het vliegdekschip vanwege 'een mechanisch probleem' stilligt. Het was onderweg naar de Verenigde Staten, waar het voor een periode van vier maanden ingezet zou worden.Volgens buitenlandse media zijn duikers begonnen met het inspecteren van de schade aan de schroefas van het ruim 280 meter lange schip. Wanneer de 1600 bemanningsleden richting Canada, New York en het Caribisch gebied kunnen vertrekken is niet duidelijk.Het grootste schip van de Britse marine én een vlaggenschip van de NAVO kampt al langer met problemen. In 2020 strandde het ook in Portsmouth nadat de machinekamer was overstroomd waardoor er elektrische problemen waren.Tijdens de eerste twee jaar dat het schip in gebruik was genomen, bracht het minder dan negentig dagen op zee door. In vijf maanden tijd was er twee keer sprake van lekkage.