Hongaren vinden hoogopgeleide vrouwen een gevaar voor de natie

Hoogopgeleide vrouwen zijn slecht voor het geboortecijfer van de natie en dus slecht voor het land, volgens een rapport van de Hongaarse State Audit Office. Het werk, werd donderdag gerapporteerd door de krant Nepszava.



Hongarije loopt leeg: jongeren die de kans hebben nemen de wijk naar landen met een minder bekrompen klimaat en grotere economische kansen. Het geboortecijfer is dus des te belangrijker om de krimpende bevolking te stutten. En in dat kader richt de regering nu zijn pijlen op te slimme vrouwen.



Het rapport onderstreept hoe Hongarije steeds meer uit de pas loopt met zijn mede-leden van de Europese Unie, niet alleen politiek maar ook sociaal. Premier Viktor Orban heeft geprobeerd de nadruk te leggen op wat hij heeft beschreven als 'traditionele' waarden in zijn zelfverklaarde 'onliberale democratie', inclusief de verankering in de grondwet dat een gezin bestaat uit de vereniging van een man en een vrouw.



Het onderzoek kwam van een aparte staatsinstantie en niet van de regering, hoewel het snel door de lokale media werd bekritiseerd als het nieuwste product van de macho-politieke cultuur die werd gekoesterd door Orban, die zware taken 'werk voor mannen' noemt. Net als veel andere Europese landen heeft Hongarije te kampen met een laag geboortecijfer, wat volgens de nationalistische partij van Orban de toekomst van het land bedreigt.

Reacties

31-08-2022 14:15:24 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.696

OTindex: 44.897

Als ze bang zijn dat de bevolking afneemt, kunnen ze wel wat vluchtelingen opnemen.

31-08-2022 16:02:57 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.766

OTindex: 3.180





Ik begrijp het wel dat de vrouwen weglopen als ze niet intelligent mogen zijn. Als ze dit wel zijn dan vertrekken ze naar landen die wel op ze zitten te wachten.



Ze kunnen beter de condities verbeteren voor het krijgen van kinderen met behoudt van functie en mogelijkheden. @Sjaak : Goed plan, dat daar niet aan gedacht wordt.Ik begrijp het wel dat de vrouwen weglopen als ze niet intelligent mogen zijn. Als ze dit wel zijn dan vertrekken ze naar landen die wel op ze zitten te wachten.Ze kunnen beter de condities verbeteren voor het krijgen van kinderen met behoudt van functie en mogelijkheden.

31-08-2022 18:21:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.439

OTindex: 82.554

Ik ken idd behoorlijk veel Hongaren, dien niet in Hongarije wonen. Geef ze ongelijk.

