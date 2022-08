OnlyFans-model deelt beelden van aanranding in supermarkt maar krijgt kritiek: “Draag kleren, dan gebeurt dit niet”

Het bekende OnlyFans-model Daisy Delacroix deelde op haar TikTok-pagina een filmpje waarin te zien is hoe de vrouw in een supermarkt wordt benaderd do

30-08-2022 15:29:49 BatFish

Wat voor kleding je ook draagt, dat mag nooit een uitnodiging tot aanranding zijn. De de kleding die ze in de supermarkt aanheeft zijn minder ordinair en uitdagend dan wat ze in haar filmpje aan heeft. Maar ik vraag me wel af of dit in scene is gezet...

30-08-2022 16:03:23 Buick

Want er staat iemand met een camera te filmen net op het moment dat ze aangerand wordt.

En als het een beeld is van een bewakingscamera, dan zou zij die niet mogen en kunnen hebben.

Bij ons mag bv een politieagent niet zomaar een beeld opvragen.

Daar zijn regels voor.

Anders raken wij de vergunning kwijt om camera's neer te hangen.

En dat zal in de supermarkt ook zo zijn.

30-08-2022 17:00:15 Mamsie

@Buick : Ik denk het ook. Nou ja, tot lering en vermaak zullen we maar zeggen.

30-08-2022 17:18:35 Grouse

Alles voor de aandacht

