Enorme python kruipt slaapkamerraam binnen

In het Zuid-Engelse slaapstadje Chandler's Ford is paniek uitgebroken, toen een zes meter lange python in de vroege ochtend besloot zijn behuizing te verlaten en op onderzoek uit te gaan in de wijk. De buurt kwam helemaal goed op stelten te staan toen de python besloot via de dakgoot door een openstaand slaapkamerraam te kruipen.De bewoners van het huis slaagden erin de slang met een bezemsteel naar buiten te duwen, waarna het enorme dier een smak naar beneden maakte.Niet veel later werd Linda Elmer wakker van het gebons op haar deur. Doodsbange straatbewoners waren naar haar toegekomen, omdat ze wisten dat zij een slangenliefhebber is en het misschien haar slang was. Dat was het niet, maar ze wist wel wat te doen.Ze herkende de enorme wurgslang namelijk als een Burmese python. Vroeger had ze er zelf precies zo een gehad en zodoende wist ze dat het een relatief tamme soort was. Sterker: het dier was zelfs zo tam dat je het een knuffelslang zou kunnen noemen, vertelde ze tegen de Britse omroep BBC.Desalniettemin was de situatie wel degelijk levensgevaarlijk, zei ze er gelijk bij. "Stel dat het een babykamer was achter dat raam. Toen ik hoorde dat het dier een slaapkamer probeerde binnen te kruipen, werd ik niet goed."Want tam of niet, een hongerige Burmese python is zeker voor een baby gewoon levensgevaarlijk. Maar de slang was niet binnengekomen en Elmer wikkelde de bijna 40 kilo zware slang om zich heen en liep ermee terug naar haar eigen huis. Daar kon ze het dier zo lang onderbrengen in haar terrarium, totdat de eigenaar gevonden was.De Britse dierenbescherming waarschuwt alle slangenbezitters nog maar eens om de verblijven zeer goed af te sluiten. "Slangen zijn ware ontsnappingskunstenaars. Zeker met warm weer worden de dieren actiever."