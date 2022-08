Christenen boos om Vader, Zoon en Heilige Geest bikini

Een retailer genaamd 'SSENSE' heeft een bikinimerk gelanceerd met 'Father', 'Son' en 'Holy Spirit' op sociale media. De naam van dit bikinimerk is 'Praying'. 'SSENSE' is een multi-brand retailer gevestigd in Montreal, Canada, die werd gelanceerd in 2003. Mensen hebben opgeroepen tot actie tegen de tekst op drie punten van de bikini, en noemden het schrijven van 'Vader, Zoon en Geest' godslastering.Zodra 'SSENSE' het merk op Instagram introduceerde, hebben veel christenen er bezwaar tegen gemaakt. Het heeft meer dan 1 miljoen volgers op de Instagram-pagina. Een gebruiker schreef dat het nogal denigrerend was. Een andere gebruiker noemde het onnodig en denigrerend. Hij zei wie zei dat je dit soort bikini mee moest nemen? Een gebruiker vroeg: 'Als je geen creativiteit hebt, speel je dan met de gevoelens van mensen?'Christenen beschuldigden de winkelier ervan de grenzen van haat te overschrijden, zeiden dat ze de spot dreven met het kruisteken en dachten er winst mee te maken. Mensen noemden het een belediging voor het christendom, omdat op de bikini 'Vader', 'Zoon' en 'Heilige Geest' staan ​​geschreven op drie punten, net als een kruis. Een christelijke sociale media daagde uit en schreef: "Als je de moed hebt, zouden ze zulke bikini's over de islam moeten maken."