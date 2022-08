39,4 meter superjacht Saga zinkt voor de kust van Italië

De Italiaanse kustwacht heeft vier passagiers en vijf bemanningsleden van het 39,4 meter lange superjacht Saga moeten redden. Het jacht was op weg van Gallipoli naar Milazzo, maar zonk uiteindelijk nadat het in moeilijkheden was geraakt op ongeveer 9 mijl van Catanzaro Marina.Een sleepboot en kustwachtpatrouillevaartuig moesten het jacht te hulp schieten. De verslechterende weersomstandigheden, met de geleidelijke en toenemende slagzij van het schip aan stuurboordzijde, maakten echter elke poging om het jacht in veiligheid te brengen onmogelijk en het zinken ervan kon niet worden voorkomen.Het is vooralsnog onduidelijk waardoor het jacht is gezonken, maar de Italiaanse kustwacht zegt een onderzoek in te stellen.Volgens Boat International werd het jacht in 2007 als Yuko geleverd door de Italiaanse jachtbouwer Cantieri San Marco. Het voert de vlag van de Kaaimaneilanden.