Dit bedrijf moet fiscus 120.000 euro betalen om gratis gezonde lunch medewerkers

Geen broodjes met kroket, maar salades, fruit en verse soep. Bij tuinbouwbedrijf Koppert Cress krijgen de 200 medewerkers dit dagelijks gratis als lunch. Het bedrijf wil zo stimuleren dat het personeel gezond eet. Maar de Belastingdienst ziet het als loon in natura, waarover belasting moet worden betaald.



Tot aan de Hoge Raad wil hij het uitvechten. Rob Baan, eigenaar van Koppert Cress, vindt namelijk dat de overheid juist zou moeten stimuleren dat mensen gezond eten.



Het zit hem dan ook totaal niet lekker dat de rechter bij een eerdere rechtszaak en bij het recentelijke hoger beroep bij het gerechtshof, de kant van de Belastingdienst koos.



Het draait om de vrije ruimte, een bepaling in de Belastingwet. Een bedrijf mag jaarlijks volgens de werkkostenregeling een percentage van de totale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen voor het personeel.



Daarbij gaat het dan bijvoorbeeld om een kerstpakket, personeelsfeesten en borrels. Bedrijven die zo gul zijn, dat ze boven de drempel uitkomen, moeten over dat deel 80 procent belasting betalen aan loonheffing.



De lunches bij Koppert Cress zijn in totaal ongeveer 800 euro waard per medewerker, bij een fulltime contract. Berekend over al het personeel betekent het dat Baan sinds 2016 na de vrije ruimte circa 120.000 euro aan belasting heeft moeten betalen.



"Dat geld wil ik terug. Ik heb er bezwaar tegen gemaakt, dat is afgewezen en toen ben ik met de rechtszaak gestart. Een ton is niets ten opzichte van mijn totale omzet en procederen kost ook geld, maar het gaat me om het principe. Een gezonde lunch hoort niet belast te worden, het is geen verkapt loon."



Kroketten komen er namelijk in de kantine niet in, ook geen broodjes kaas of frisdrank. "We serveren alleen water dat met vers fruit een smaakje heeft gekregen. Verder hebben we allerlei salades, groentesmeersels, gegrilde groenten, verse soep en brood. Dat laatste is nodig omdat er mensen zijn die fysiek zwaar werk doen, maar ook zij kiezen vaak voor een salade."



De overheid wil dat Nederlanders gezond leven, zegt Baan. "Dat begint met voeding. We eten veel te weinig groente en fruit. Vaak komen we niet verder dan 130 gram per dag. Dat komt omdat we geen goede lunchcultuur hebben. Tussen de middag eten we amper groente en fruit. Dat heb ik veranderd."



Het personeel is er, op een enkeling na, blij mee. "Ze voelen zich gezonder, zeggen dat ze meer energie hebben, zijn minder vaak ziek. Ik betaal de lunch dus met liefde."



Dat hij daar (deels) 80 procent belasting over moet betalen, vindt Baan wel een probleem. "Veiligheidsschoenen zijn ook niet belast, die draag je om je linker teen en rechter teen veilig te houden. Met wat ik doe, hou je je linker nier en rechter nier veilig."



De tuinder wil zorgen dat het personeel gezond het pensioen haalt. "Practice what you preach. Bij de lunch krijgen ze hier al 200 gram groente binnen, wat ze dan 's avonds en 's ochtends eten moeten ze zelf weten."



De maaltijden zijn samengesteld door een diƫtiste en voldoen aan de richtlijn gezonde voeding van de Gezondheidsraad en aan de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Bij de rechtszaak overlegde Baan ook verklaringen van een bedrijfsarts en arts bedrijfsgeneeskunde.



Hun standpunt: De lunch, samen met een beweegprogramma, past binnen het arbobeleid en kan worden gezien als 'een gezondheidsrisico reducerende voorziening.'



De Belastingdienst denkt hier dus anders over, op basis van de wet op de loonbelasting. Het hoort niet bij het arbobeleid en is dus belast.



Baan: "Als we met de fiscus praten of met het ministerie, steunen ze wat we doen. Maar als puntje bij paaltje komt, moeten we wel betalen op basis van die oude wet. Er zit een fout in de denkrichting van de fiscus en in die van de rechter. Ik denk dat ik bij de Hoge Raad een goede kans heb om deze zaak te winnen. En dan kunnen ook andere bedrijven makkelijker een gezonde lunch aanbieden."



Baan heeft het liefste dat de wet op het punt aangepast wordt door de Tweede Kamer. "Dit zal een enorme impact hebben op de volksgezondheid."

Reacties

Ik begrijp dat mijnheer zijn belastingafdracht zo laag mogelijk wil houden, maar als je voor alles een uitzondering gaat maken is het einde zoek.

Dat begint al bij de definitie: "wat is gezonde voeding". Alleen daarover zijn de meningen sterk verdeelt.

Een ongezonde lunch wel?



Meer werkgevers zouden dit moeten doen; op zich een goed initiatief.

Blijft alleen de vraag wat gezond is. Maar verse groente en fruit is altijd goed.



Vervolgens zegt de (Nederlandse) belastingdienst dat je daarmee kosten uitspaart (hetgeen technisch gesproken ook zo is). Dus kreeg ik een opslag op mijn bruto gage, zodat ik daarover belasting ging betalen. Dat was dan een forfaitaire som (vast bedrag). Het was aan de reder (in de praktijk de kapitein als vertegenwoordiger van de reder) hoe of die voeding en dergelijke er uit kwam te zien. Voor de belastingdienst is dat "loon in natura". Daar had ik ook mee te maken. Volgens alle regels, reglementen en voorschriften dient een reder de zeevarenden voeding, onderdak, bewassing en dergelijke te verschaffen, en dat alle kosteloos.Vervolgens zegt de (Nederlandse) belastingdienst dat je daarmee kosten uitspaart (hetgeen technisch gesproken ook zo is). Dus kreeg ik een opslag op mijn bruto gage, zodat ik daarover belasting ging betalen. Dat was dan een forfaitaire som (vast bedrag). Het was aan de reder (in de praktijk de kapitein als vertegenwoordiger van de reder) hoe of die voeding en dergelijke er uit kwam te zien.

