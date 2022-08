Auto op te laden in 10 minuten met verbeterde laadmethoden

Amerikaanse wetenschappers zeggen dat elektrische auto's met de huidige accu's dankzij verbeterde laadmethoden veel sneller zijn op te laden. Dat is mede mogelijk dankzij software met kunstmatige intelligentie.



De wetenschappers van de Idaho National Laboratory zeggen dat ze met hun verbeteringen de accu’s in elektrische auto's in zo'n tien minuten kunnen opladen. Dat zou mogelijk zijn zonder schade aan de accu en zonder de levensduur van de accu al te veel te verkorten. De onderzoekers presenteerden de resultaten deze week tijdens een congres van de American Chemical Society.



Een bijna lege auto-accu is met de nieuwe methodes in slechts 10 minuten tot 90 procent op te laden, terwijl dat bij de huidige laadtechnieken veel langer duurt. "Dit kan uiteindelijk het laden van elektrische auto's vergelijkbaar maken met tanken bij een tankstation", verwacht onderzoeker Eric Dufek.



De wetenschappers pasten het laadprotocol zo aan dat de laadsnelheid steeds wordt geoptimaliseerd voor verschillende soorten accu's en de staat waarin ze verkeren. De nieuwe methoden beperken de risico's bij het sneller opladen van lithium-ion-accu's, zoals ophoping van lithium-metaal of schade aan de kathode.



Systeem getraind met grote berg data

De onderzoekers gebruikten 'enorme hoeveelheden data' over hoe de laadmethoden de levensduur, efficiëntie en veiligheid van accu’s beïnvloeden. Bijvoorbeeld het ontwerp en de staat van de accu zijn daarbij erg belangrijk, maar ook of de infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk op een locatie geschikt is voor een bepaald laadprotocol.



Met alle gegevens hebben ze een systeem met machine-learning getraind om de levensduur van accu's en de manieren waarop de verschillende accu-ontwerpen uiteindelijk zouden falen te voorspellen. Vervolgens hebben ze nieuwe laadprotocollen gecreëerd en die na tests met echte accu's verder geoptimaliseerd. "Het voordeel van het systeem is dat het laadprotocollen koppelt aan de fysica van wat er op elk moment in de accu gebeurt", aldus Dufek.



Bijdragen aan beter ontwerp accu's

"Een van de belangrijkste beperkingen bij het opladen is hoe snel je de lithium-ionen heen en weer kan bewegen binnen in de accu. We hebben verschillende verbeterde manieren om te laden en geavanceerde elektrolyten ontwikkeld, zodat we de lithium-ionen veel sneller kunnen bewegen en de slijtage (degradatie) kunnen beperken", vertelt Dufek in een toelichting.



"Dankzij machine learning kunnen we razendsnel herkennen als er problemen bij het laden ontstaan en we kunnen zien op welke manier er iets mis gaat. Daardoor kan de software zaken direct aanpassen of van laadprotocol wisselen, zodat de laadprestaties verbeteren", aldus Dufek.



De onderzoekers willen bijdragen aan betere ontwerpen van lithium-ion-accu's, zodat ze nog sneller kunnen worden opgeladen. Ook hopen ze dat hun technieken uiteindelijk worden gebruikt in laadstations, zodat die laadpalen met auto's kunnen afstemmen hoe de accu's sneller en veiliger zijn op te laden.

Als dat zou werken zou één van de belangrijkste bezwaren tegen elektrisch rijden worden weggenomen.

Ik vraag me alleen af, een autobatterij opladen in tien minuten: hoeveel ampère heb je dan wel niet nodig? Een lastrafo is er niets bij...

