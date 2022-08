Duizend euro per Noor per week winst: Noorwegen wordt slapend rijk door energiecrisis

In goedvoormekaarshow Noorwegen klotst het geld tegen de plinten. Sinds 1996 steekt het Scandinavische land de opbrengst van de olie- en gasexport in een staatsbeleggingsfonds, dat meer dan duizend miljard euro waard is nu. Met de huidige prijzen komt daar voor elke Noor duizend euro per week bij.



Het land profiteert zo indirect van de oorlog in Oekraïne. Als we naar de elektriciteitsprijzen kijken in Europa, zien we dat het nog gekker wordt. In Noord-Noorwegen ligt de prijs liefst duizend(!) keer lager dan in Nederland. Ook in het midden van het land is de prijs twintig keer lager dan hier.



Bijna alle elektriciteit in Noorwegen wordt opgewekt door waterkrachtcentrales en er is meer dan genoeg van. Het land heeft een overschot aan elektriciteit, gas en olie. In Nederland is dit jaar een derde van alle elektriciteit opgewekt via windmolens en zonnepanelen, een record.



Energie-expert Martien Visser laat zien op Twitter hoe de energiecrisis in Europa zich ontvouwt. 'Morgen weer een nieuw record elektriciteitsprijs in NL: gemiddeld €603,55 per MWh. Het gevolg van de absurd hoge marktprijzen voor aardgas. Overweegt u al te emigreren?'



Op de vraag waarom er niet volop arbitrage plaatsvindt, zoals je in een efficiënte markt zou verwachten, legt beursanalist Nico Inberg uit: "Aardgas wordt gearbitreerd; kopen in de VS en elders en verkopen in Europa (Duitsland). Je moet echter wel de infrastructuur hebben om het uit te voeren. Omzetten van gas in LNG, en weer terug. Plus de schepen."



"Olie is ook niet overal hetzelfde maar gemakkelijker te transporteren. Gas moet omgezet worden van gas naar vloeibaar en weer terug. Gashandelaren verdienen momenteel honderden miljoenen aan die arbitrage."

