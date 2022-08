Amerikaanse vrouw koopt per ongeluk 85 huizen in plaats van eentje

De ene miskoop is de andere niet. Een Amerikaanse vrouw uit de staat Nevada heeft per ongeluk 85 huizen gekocht, in plaats van eentje. De oorzaak? Een jurist had net iets te veel gecopy-pastet. Dat meldt de lokale krant ‘Reno Gazette Journal’.



Het plan van de vrouw was om één huis van 594.481 dollar te kopen in Sparks, in de staat Nevada. Maar door een tikfout kreeg ze technisch gezien maar liefst 85 keer meer dan ze verwacht had. In plaats van één huis kocht ze voor die prijs een heel domein op, inclusief 85 huizen en twee gemeenschappelijke ruimtes. De kostprijs van dat domein zou eerder neerkomen op 50 miljoen dollar, in plaats van de 594.000 dollar die ze betaald had.



The Reno Gazette-Journal schrijft dat de taxateur Cori Burke vermoedt dat de fout ligt bij eigendomsverzekeraar Westminster Title, in Las Vegas. «Het lijkt erop dat Westminster Title een juridische beschrijving van een andere overdracht gekopieerd en geplakt heeft», zei Burke. «Aangezien het vrij duidelijk was dat er een fout gemaakt werd, hebben we meteen contact opgenomen met Westminster Title zodat zij de eigendomstitel kunnen corrigeren voor de 86 eigendommen die per ongeluk werden overgedragen», verzekert hij.



Volgens Burke heeft het voor de vrouw geen zin om naar de rechter te stappen om alsnog de 86 eigendommen te claimen: «Deze fout wordt vaker gemaakt dan je zou denken.»

Reacties

26-08-2022 23:00:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.319

OTindex: 88.930

Quote:

Amerikaanse vrouw koopt per ongeluk 85 huizen in plaats van eentje



Dat heeft ze dus níét gedaan. Ze kocht er maar eentje. En pas daarna ging het fout. Dat heeft ze dus níét gedaan. Ze kocht er maar eentje. En pas daarna ging het fout.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: