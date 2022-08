Chinese winkelketen door het stof omdat die te Japans zou zijn

De Chinese winkelketen Miniso ligt in eigen land onder vuur vanwege vermeende verheerlijking van Japan. De keten zou tevens te weinig nadruk leggen op de Chinese identiteit. Het bedrijf biedt daarom excuses aan, en belooft het hele winkelconcept te veranderen en te 'de-Japaniseren'.



De laatste jaren omschreef Miniso zichzelf als een 'door Japan geïnspireerde lifestyle-productenwinkel.' De winkels doen qua ontwerp en winkelbeleving dan ook sterk denken aan Japanse concurrenten zoals Muji en Uniqlo.



Volgens Miniso komt dit doordat het met een Japanse ontwerper werkte aan de internationale strategie. Nu zegt het bedrijf echter 'in te zien dat dit fout was'.



In een verklaring zegt Miniso dat het de hele winkelbeleving zal veranderen, en daarmee zal laten zien dat het wel degelijk een Chinese winkel is. Het bedrijf zal zelfs delen van het management die betrokken waren bij de oude strategie ‘straffen.’



De druppel die de emmer deed overlopen was een recente foto op het Spaanse Instagram-account van Miniso van speelgoedpoppen gekleed in Chinese cheongsam-jurken. Maar door een vertaalfout stond er bij de afbeelding dat het om Japanse geishapoppen ging. En hoewel Instagram in China geblokkeerd is, waren veel mensen op Chinese sociale media woedend.



Miniso is niet het eerste slachtoffer van toenemend nationalisme in China: veel bedrijven kregen de laatste jaren de toorn van boze Chinezen over zich heen vanwege vermeende ‘anti-Chinese’ uitingen.



Die woede tegen Miniso werd aangewakkerd door verschillende staatsmedia, die het bedrijf stevig bekritiseerden. Miniso zal daarom vanaf nu alle uitingen op sociale media die voor het buitenland bestemd zijn vanuit het hoofdkantoor in China laten komen. ‘We zullen de content strikt controleren en ons concentreren op de Chinese cultuur en de normen en waarden van ons land,’ aldus het bedrijf.



Miniso timmert sinds enkele jaren hard aan de weg, met meer dan 3000 winkels overal in China. Ook in het buitenland zijn steeds meer Miniso-winkels te vinden. Het zijn er volgens de laatste data maar liefst 1900.



Japanse ontwerpen doen het doorgaans goed in China, waar de Japanse cultuur door velen bewonderd wordt. Voor de coronatijd, toen vakanties naar Japan nog makkelijk te organiseren waren, reisden miljoenen Chinezen jaarlijks naar steden als Tokio en Osaka. Japanse kleding, Japans eten en Japanse producten zijn geliefd.



Maar politieke spanningen tussen beide landen lopen op, onder meer vanwege Japanse politieke delegaties die naar Taiwan afreizen, wat door China als een provocatie wordt gezien. Ook werd onlangs de overgave van Japan in de Tweede Wereldoorlog herdacht, wat in China altijd gepaard gaat met een toename van anti-Japans sentiment. En dan krijgt die geliefde Japanse cultuur het ineens zwaar te verduren.



Vorige week nog werd een jonge vrouw in China enkele uren vastgehouden op een politiebureau nadat ze het had gewaagd in een Japanse kimono de straat op te gaan. Een politieagent had haar toegebeten: “Je bent toch Chinees? Waarom draag je dit dan?” Uiteindelijk moest de vrouw haar kimono afstaan, na uren te zijn ondervraagd. Ze moest zelfs een excuusbrief schrijven waarin ze haar ‘fout’ toegaf.



Staatskrant People’s Daily concludeert in een commentaar dat Miniso bij zichzelf te rade moet gaan om ‘in de toekomst nooit meer de fout in te gaan.’



Volgens de krant moet het tevens een waarschuwing zijn voor andere bedrijven: ‘Ga nooit over de grens. […] Fouten kunnen niet gemaakt worden wanneer het over principiële zaken gaat.’

