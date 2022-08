Inbrekende zeehond terroriseert kat

Een gezin in Nieuw-Zeeland trof recent een bijzondere inbreker aan. Een zeehond besloot naar binnen te komen, de kat van het gezin te terroriseren en lekker te chillen op de bank.



De familie Ross woont zo'n 150 meter bij de kust vandaan en trof het dier aan dat vermoedelijk al een paar uur binnen was. De kinderen van het gezin lagen te slapen toen het dier met geweld naar binnen brak.



Toevallig genoeg is Phil Ross, vader van het gezin, marinebioloog. "We hebben nog nooit een noodgeval gehad hier in huis waarbij het handig is om een marinebioloog in huis te hebben", laat het gezin volgens The Guardian weten.



Behalve de kat heeft de zeehond het voor elkaar gekregen niets te slopen. De kat is lichtelijk getraumatiseerd door de ongewenste huisgenoot. De zeehond is inmiddels weer vrijgelaten in in de zee.

