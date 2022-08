Meisje van 8 maakt contact met astronaut via amateurradio

Een Brits meisje van acht blijkt een natuurtalent te zijn als het gaat om amateurradio. Met de zendradio van haar vader wist ze contact te maken met het International Space Station. Een luttele 45 seconden raakte ze aan de praat met astronaut Kjell Lindgren, terwijl hij over haar huis heen zweefde.



Met de zogenoemde ham radio kunnen zendamateurs via de radio met elkaar communiceren. Het enige wat je nodig hebt is zo'n radio. Via verschillende frequenties blijkt het dus ook mogelijk om contact te maken met radiogebruikers in de ruimte, zo bewees Isabella Payne.



Vanuit de ruimte stuurde Kjell een tweetje dat het zijn favoriete contact via de radio tot dusver is. Doorgaans krijgen de radioamateurs geen contact met de ISS, maar samen met haar vader lukte het Isabella toch om de astronaut te spreken, weet Metro UK.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: