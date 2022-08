Coldplay wil touren in vliegtuig met melk als brandstof

De klimaatactivisten die ook wel bekend staan als de band Coldplay, hebben een nieuwe ambitie op het gebied van duurzaamheid. Frontman Chris Martin heeft laten weten het wel te zien zitten om te touren in een vliegtuig waar melk voor wordt gebruikt als brandstof.



De band is al een tijdje bezig om de uitstoot tijdens het touren terug te dringen. Naast het vele vliegen van artiesten tijdens een tour, is er bijvoorbeeld ook een hoop stroom nodig. De band kondigde eerder aan dat anders te willen doen.



Coldplay wil daarin nog wel een stapje verder gaan en is constant bezig met zichzelf opnieuw uitvinden als het om duurzaam werken gaat. "We worstelen nog met transport", vertelt Martin volgens Metro UK. "Daar hebben we hulp nodig en technologie moet doorontwikkeld worden. Zodat we kunnen vliegen op basis van melk ofzo. Als iemand nog een melk-vliegtuig aan het ontwikkelen is..."

Ga lopen of fietsen, als je je milieubewust wilt voortbewegen Sommige mensen worden vegetariër omdat koeien/vee slecht voor t milieu zijn. En dan gaan deze mensen melk als brandstof nemen? Dat is toch idioot?Ga lopen of fietsen, als je je milieubewust wilt voortbewegen

