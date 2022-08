Nu ook snel internet op Kilimanjaro

Bergbeklimmers hebben op steeds meer plekken ter wereld toegang tot internet en andere moderne voorzieningen. Nu ook op de hoogste berg van Afrika, de Kilimanjaro.



Tanzania heeft daar nu snel internet geïnstalleerd. De Tanzaniaanse minister van Informatie noemt de installatie op 3720 meter hoogte 'historisch'.



De Kilimanjaro reikt tot 5895 meter boven de zeespiegel. De berg herbergt drie vulkanen, twee uitgedoofde en een slapende. "Voorheen was het gevaarlijk voor toeristen en klimmers die zich zonder internet in het gebied bevonden", zegt minister Nape Nnauye.



Tot op zekere hoogte is iedereen vanaf nu bereikbaar, aan het einde van het jaar hoopt Nnauye ook op de top van de berg internettoegang te kunnen bieden.



De Kilimanjaro is een populaire toeristische attractie en een belangrijke bron van inkomsten voor Tanzania. Jaarlijks proberen zo'n 35.000 mensen de bergtop te bereiken. Het gebied maakt deel uit van het UNESCO Werelderfgoed.



Ook op de Mount Everest in Azië kunnen klimmers op hun tocht naar boven wifitoegangspunten en mobiele oplaadstations tegenkomen.

