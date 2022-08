Hachelijke momenten voor vrouw op A9, auto met 100 km/h geramd

Afgelopen maandagochtend heeft een 30-jarige vrouw rond 08.45 uur flinke angsten uitgestaan op de A9. 'Een andere automobilist heeft haar auto twee keer hard geramd tegen de achterkant en drie keer aangetikt', zo laat de politie woensdag weten.



De vrouw reed met ongeveer 100 kilometer per uur op de middelste rijstrook in zuidelijke richting. Achter haar zag de vrouw een zwartkleurige stationwagen rijden. Daarin zaten drie mannen van 20-30 jaar oud. De bestuurder had kort donker haar en droeg een zonnebril. 'Plotseling verhoogde deze man zijn snelheid en ramde het voertuig van het slachtoffer twee keer hard van achteren. Daarna werd haar auto nog drie keer aangetikt', schrijft de politie.



Daarna werd vrouw ingehaald en ging het voertuig hinderlijk voor haar rijden. Bij hectometerpaal 46,1 heeft het slachtoffer haar voertuig tot stilstand laten komen om van haar belagers af te komen. Daarna is de vrouw doorgereden naar de brug over het Zijkanaal C. en heeft zij de politie gebeld. Het voertuig met de drie mannen is doorgereden.



De politie zoekt getuigen van dit incident. 'Meerdere bestuurders moeten dit gezien hebben. Ook zijn wij op zoek naar dashcambeelden van dit tijdstip op de A9. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844', aldus de politie.

Reacties

21-08-2022 16:10:52 Emmo

Iemand die onnodig op de middenbaan blijft rijden kan best irritant zijn. Maar om zo iemand van achteren aan te rijden is ook weer een beetje overdreven.

21-08-2022 16:15:17 Mamsie

Dat is toch om het te besterven🤯 van angst!

21-08-2022 16:40:14 Grouse

Maar jonge jongens in een zwarte auto (bij voorkeur Golf of Polo) zijn soms nog veel irritanter

@Emmo : Helemaal eens. Als je op de rechterbaan kunt rijden, dan doe je dat gewoon. Alleen mogen we hier in Nederland niet voor eigen rechter spelen.Maar jonge jongens in een zwarte auto (bij voorkeur Golf of Polo) zijn soms nog veel irritanter

21-08-2022 16:59:41 Buick

Het zou me niet eens verbazen als die jongens allemaal een ballon in hun bek hadden.

21-08-2022 17:37:57 Buick

Op een zondagmorgen heel vroeg kwam op mijn werk een taxichauffeur met een ballon in zijn bek.

Geen vriendelijk persoon. Een klant zei, je zou de politie moeten bellen.

Ik zei: wat let je.

Waarschijnlijk heeft hij dat gedaan, want nog geen uur later reed er een sleepwagen van de politie voorbij met diezelfde taxi achterop.

21-08-2022 17:44:14 Grouse

@Buick : Ik ken het gebruik alleen van horen zeggen. Verder heb ik geen behoefte aan proefondervindelijk bewijs.

