Acht bruiloften, één jurk: deze familie trouwt al 72 jaar in hetzelfde kledingstuk

Een jurk die in 1950 is gekocht en al zeven keer eerder werd gedragen? Toen Serena Stoneberg (27) plannen maakte voor haar huwelijk met Chris Lipari, hoefde ze er geen seconde over na te denken. 'Tuurlijk trouw ik in die bruidsjurk', zei de Amerikaanse. Begin deze maand werd zij het achtste lid van de familie Stoneberg dat zo in het huwelijksbootje stapte.In 1950 liep de toen 21-jarige Adele Larson Stoneberg een winkel in het centrum van Chicago binnen en paste daar een witte satijnen bruidsjurk. Voor 100 dollar kocht ze de jurk, waar ze later dat jaar in een kerk in de stad in trouwde.Begin deze maand, 72 jaar nadat Adele in het huwelijksbootje stapte, trouwde haar kleindochter Serena in dezelfde kerk én in dezelfde jurk. Adele is inmiddels overleden, maar zes andere familieleden die dezelfde jurk in de afgelopen decennia tijdens hun bruiloft droegen, konden wel bij het huwelijk van Serena zijn."Toen ik door het gangpad liep en eraan dacht dat mijn oma op dezelfde plek ook deze jurk droeg, kwamen de tranen", zegt Serena tegen The Washington Post. "Ik voelde me op een bijzondere manier tot haar verbonden."De zus van Adele, de inmiddels 90-jarige Eleanor, was als bruidsmeisje bij de bruiloft in 1950. Een 'prachtige, zeer klassieke' jurk vond zij het witte exemplaar dat haar zus had uitgezocht.Toen Eleanor in 1953 zelf ging trouwens, vroeg zij of ze dezelfde jurk mocht dragen. "Het was perfect", zegt zij tegen de Amerikaanse krant.De jurk werd professioneels gereinigd en goed opgeborgen. Zestien jaar lang bleef het kledingstuk onaangeroerd in een kast hangen. Totdat Sharon, een zus van Eleanor en Adele, in 1969 trouwde. "Onze moeder heeft ons nooit verteld dat wij de jurk moesten dragen, maar zo gebeurde het gewoon", zegt de 77-jarige Sharon er nu over.Sue (66), de dochter van Adele, trouwde in 1982 in dezelfde jurk. Later volgden de dochters van Eleanor (in 1990 en in 1991) en een nichtje, Julie, in 2013."Ik ben veel langer dan de andere vrouwen in mijn familie, dus werd de jurk iets aangepast", zegt de nu 42-jarige Julie over de bruidsjurk. "We hebben allemaal geluk gehad dat het kledingstuk ons aardig past."Volgens Julie heeft 'iedereen die de jurk tijdens de bruiloft droeg een lang en gelukkig huwelijk gehad', dus de familie gaat ervan uit dat de bruidsjurk geluk brengt. "Hopelijk blijft de traditie in stand, ook voor volgende generaties."Inmiddels is er wel een ongeschreven regel: de decenniaoude jurk wordt alléén tijdens de trouwceremonie gedragen. Gedurende de feestelijke receptie dragen de vrouwen een ander kledingstuk om 'te voorkomen dat er vlekken in de jurk komen'.