Kat zet oven aan en veroorzaakt brand in Middenbeemster

Een kat in Middenbeemster heeft dinsdagavond een keukenbrand veroorzaakt doordat het dier per ongeluk de oven aan had gezet. Hierin lagen afbakbroodjes die nog in de verpakking zaten en vervolgens vlamvatten.



De politie Purmerend deelt op Facebook haar verdenkingen over de waarschijnlijke werkwijze van de kat. "Gezien de gehele situatie hebben wij het vermoeden dat de kat langs de schakelaar is gesprongen."



Gelukkig was de brandweer op tijd ter plaatse en was het vuur spoedig onder controle. Zodoende kon de woning gered worden. Na inspectie van de brandhaard werd al snel duidelijk dat de oven nog aanstond maar dat de broodjes helaas niet meer eetbaar waren.



En de kleine pyromaan? Die maakt het goed, maar is wel aangehouden voor verhoor, zo grapt de politie op Facebook.

Reacties

20-08-2022 16:12:02 botte bijl

Oudgediende



katten zijn niks menselijks vreemd

20-08-2022 16:19:46 Emmo

Stamgast



Één van de schepen van mijn laatste baas had twee scheepskatten aan boord. Bij aanloop van een haven zaten die nog wel eens op de brug.

In een Australische haven sprong één van de beesten van een stoelleuning op de console en kwam met één van de pootjes op de stop van de boegschroef terecht. Toen de boegschroef moest worden gebruikt deed 'ie het niet en opstarten duurt zeker een halve minuut, niet gerekend de tijd dat je aan het zoeken bent wat er nou weer aan de hand is.

Op basis van dit geval is het nu in Australië verboden om huisdieren op de brug te hebben.

