Britse studenten woest om censureren leeslijst vanwege gevoelige inhoud

In Groot-Brittanniƫ hebben studenten van een aantal universiteiten geprotesteerd tegen het 'censureren' van de leeslijsten. Een recent onderzoek wees uit dat tenminste tien universiteiten de afgelopen jaren boeken uit het curriculum hebben gehaald vanwege "gevoelige inhoud". Het ging om boeken met passages over bijvoorbeeld de slavernij of andere vormen van discriminatie.



Onder de werken die 'gecensureerd' zijn, vallen klassiekers van onder andere William Shakespeare, Charlotte Bronte, Geoffrey Chaucer en Charles Dickens. Ze zijn volledig verwijderd of "optioneel" gemaakt bij verschillende opleidingen omdat ze studenten kunnen "beschadigen of beledigen".



Niet iedereen is blij met de maatregel van de universiteiten. "Ons is verteld dat we verschillende passages beter over kunnen slaan, die gingen vaak over ras of gender. Ze denken dat we kinderen zijn die je kunt betuttelen", reageert Elizabeth McGregor, een 22-jarige studente aan de universiteit van Essex.



The History Of Mary Prince is uit het curriculum gehaald van de opleiding Geschiedenis aan de universiteit van Exeter. Het boek zou "bloederige voorbeelden van racisme, slavernij en extreem geweld" bevatten volgens een woordvoerder. Het lijkt in Groot-Brittanniƫ geen uitzondering meer te zijn dat dit soort boeken liever geweerd worden.



Volgens een woordvoerder van de universiteit van Sussex, waar het werk Miss Julie van August Strindberg als 'optioneel' is bestempeld vanwege de gevoelige inhoud, is het niet zo dat studenten betutteld worden. "In colleges is altijd ruimte voor kritisch denken en uitgebreide discussies over welke thema's dan ook. Tegelijk geven we ook om het welzijn van onze studenten."

opleidingen omdat ze studenten kunnen "beschadigen of beledigen".

Als ze al een leeftijd hebben bereikt om op de universiteit te zitten kan je ze niet meer een trauma aanpraten door een boek te laten lezen.

Dan is die persoon niet geschikt voor de studies die daar aangeboden worden. Je kunt de geschiedenis niet onder het vloerkleed wegmoffelen.



Ze weten ervan en het is goed om alles ter discussie te stellen en dan zeker de gevoelige boeken, ze kunnen dan juist goed over die gebeurtenissen of gedachtegangen praten en zo hun eigen gevoel erover naar buiten brengen.



Het is onnodige betutteling, zo blijkt nu wel met de protesten hiertegen door de studenten.



Het lijkt mij een verkapte vorm van geschiedvervalsing.

Waar je niet over praat, bestaat niet... @Mamsie : inderdaad.Waar je niet over praat, bestaat niet...

Inderdaad. Ik ben het er mee eens: ze kunnen beter Jip en Janneke lezen. Of misschien is dat ook nog te gevoelig?

