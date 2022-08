Hongarije hakt hout om de energierekening betaalbaar te houden

Niet alleen in Nederland beginnen de problemen rondom energie zich op te stapelen, in heel Europa stijgen de prijzen. Hongarije heeft een originele oplossing: het vergemakkelijken van het zelf hakken van bomen voor brandhout, terwijl de export van dat brandhout is verboden.



'De prijzen zijn enorm aan het stijgen, en er was een soort prijsplafond die de Hongaarse premier Viktor Orbán had bedacht', zegt Hongarije-correspondent Stefan Bos. 'Maar dat was niet meer vol te houden, het was niet meer realistisch. Voor grotere gezinnen zal hij toch de prijzen moeten gaan aanpassen. Dus zei hij: ga lekker bomen hakken. Er is zelfs een decreet uitgevaardigd wat erop neer komt dat mensen met een bijl aan de gang kunnen. En tegelijkertijd heeft hij de export van al dat hout stil gelegd.'



Bos denkt dat het zelf hakken van brandhout voor veel Hongaarse gezinnen een uitkomst is. 'Op het platteland wordt het veel gedaan, die mensen leven echt van dat brandhout.'



Waar de oplossing van Orbán minder positief voor is, is voor de Hongaarse natuur. 'De oppositie zegt dat dit nergens op slaat, omdat die bossen nodig zijn voor het klimaat. Dat zeggen vooral de groene parlementariërs. Er zijn nog genoeg bossen in Hongarije, maar mensen noemen het volslagen belachelijk om dit nu te doen.'



Hongarije is sterk afhankelijk van Rusland in haar energievoorziening. Onlangs werd de toevoer van olie uit Rusland weer hervat, via de zogeheten 'vriendschapspijpleiding'. 'Premier Viktor Orbán is hele goeie vrienden met Poetin', aldus Bos. Orbán lijkt zich daarmee niets aan te trekken van de Europese sancties tegen Rusland. 'Hij zegt: wij zijn voor 85 procent afhankelijk van Russische energie, dus we moeten wat. Anderzijds is hij twaalf jaar aan de macht, dus hij had het inmiddels ook anders kunnen aanpakken.'

