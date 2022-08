Vrouwelijke vegetariërs hebben 33% meer kans om hun heup te breken

Vrouwelijke vegetariërs hebben aanzienlijk hogere kans om hun heupen te breken dan vleeseters, zegt een studie.



Onderzoekers van de Universiteit van Leeds verzamelden gegevens van 27.000 vrouwen in de leeftijd van 35 tot 69 jaar die twee decennialang werden gevolgd als onderdeel van de UK Women's Cohort Study.



Ze ontdekten dat vrouwen die zich aan een vegetarisch dieet hielden 33 procent meer kans hadden om hun heupen te breken naarmate ze ouder werden dan vleeseters. Ze opperen dat dit zou kunnen zijn omdat hun dieet "vaak een lagere inname van voedingsstoffen heeft die verband houden met de gezondheid van botten en spieren".



Vijftien procent van de vrouwen was vegetariër, 1 procent was veganist. In de loop van de 20 jaar ontwikkelden 822 vrouwen - ongeveer 3 procent - heupfracturen op een gemiddelde leeftijd van 83 jaar.

Reacties

14-08-2022 21:15:36 omabep

Ik ken genoeg vleeseters die een nieuwe heup hebben gekregen rond die leeftijd en zelfs eerder.



Ik lust best een stukje vlees, maar dit onderzoek is bs. Is die persoon tegen veganisme? Ik ken genoeg vleeseters die een nieuwe heup hebben gekregen rond die leeftijd en zelfs eerder.Ik lust best een stukje vlees, maar dit onderzoek is bs. Is die persoon tegen veganisme?

14-08-2022 22:02:47 Beereekhoorn

Ik ben een vleeseter en heb een vijf jaar geleden mijn heup gebroken, tekort aan vitamine d en kalk, mijn zus is vegetarier en heeft het laten controleren, ze heeft weinig kans op botbreuk door voldoende tot ruime hoeveelheid aan vitamine d en kalk, ik slik nog steeds bij

14-08-2022 22:34:15 Emmo

@omabep :

Ik lust best een stukje vlees, maar dit onderzoek is bs. Is die persoon tegen veganisme? QuoteIk lust best een stukje vlees, maar dit onderzoek is bs. Is die persoon tegen veganisme?



Maar 't zou me niets verwonderen. Zeg maar een Diederik Stapeltje maar dan omgekeerd. Statistiek is a bitchMaar 't zou me niets verwonderen. Zeg maar een Diederik Stapeltje maar dan omgekeerd.

