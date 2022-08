Robotgrasmaaier verbrijzelde Sams hand: Zag hem aan voor schildpad

Wat een gezellige verjaardag had moeten zijn, eindigde voor Joske Schijven vorig jaar in een nachtmerrie. Haar toen 4-jarige zoontje zag de robotgrasmaaier in de tuin aan voor schildpad en wilde ermee spelen. Het gevolg: een verbrijzelde linkerhand. "Met dit mooie weer wil ik andere ouders van jonge kinderen waarschuwen. Zo'n apparaat stopt niet."



Op het grasveld waar de kinderen aan het spelen waren, reed een robotgrasmaaier. 'Kom maar op mijn handje lopen, schildpadje', zei Sam tegen het apparaat. Hij legde zijn linkerhand plat op het gras neer, waarna de grasmaaier er overheen reed.



Zijn moeder snelde erop af, maar het kwaad was al geschied. "We zijn meteen naar het ziekenhuis in Weert gereden. Daar kon hij gelukkig snel sterke medicatie krijgen om hem te verdoven", vertelt Joske aan EditieNL. Zijn linkerhand bleek verbrijzeld. "Botten, pezen: alles was kapot."



Operatie

Hij moest door naar de plastisch chirurg, die hem 2,5 uur heeft geopereerd om de boel te repareren. "Het moment in de wachtkamer was heel akelig. Van tevoren dachten ze dat het 1,5 uur zou duren, dus ik was bezorgd toen hij zo lang wegbleef." Na de operatie was het nog maar de vraag hoe het zou herstellen. "De plastisch chirurg zei dat hij dit nog nooit had meegemaakt, dus hij wist ook niet hoe het zou lopen", aldus Joske.



Na de operatie moest Sam een uitgebreid handtherapie-traject in. "Twee vingertoppen zouden gevoelloos blijven, was de verwachting, maar na een jaar van therapie en oefeningen blijkt dat ook daar weer gevoel in zit."



Herstel

Al met al heeft Sam veel geluk gehad. "Gelukkig is hij nog jong, dus de pezen zijn weer aangegroeid. Zijn handje zit vol littekens, maar het is wel fantastisch mooi gehecht. Zijn duim is nog wel dik, en dat zal zo blijven. Dat komt door het verbrijzelde weefsel. Maar in principe zou hij alles weer moeten kunnen."



Ook zijn twee broers waren bij het incident. "Zij hebben alles zien gebeuren en dat heeft veel impact op hen gehad. Zijn tweelingbroer voelt zich heel erg met Sam verbonden, die had er nachtmerries van en moest zelfs overgeven."



Waarschuwing

Joske wil andere ouders van jonge kinderen waarschuwen voor het gevaar, vooral nu veel mensen met het mooie weer in de tuin zitten. "Kinderen vinden zo'n robotgrasmaaier reuze-interessant, maar als je héél even niet oplet zit er een hand of voet onder. Zo'n ding stopt niet automatisch, dat doet hij pas als je er heel hard tegenaan schopt of als hij tegen een paaltje botst. Levensgevaarlijk."

Reacties

13-08-2022 12:46:07

Valt weinig aan te doen lijkt me, behalve zelf zo wijs zijn om dergelijke machines uit de buurt van spelende kinderen houden.

